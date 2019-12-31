跨年夜冷氣團發威 中部以北低溫下探13度

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今（31）日是2019年最後一天，想好去哪跨年了嗎？中央氣象局提醒，今天晚間到明（1月1日）日清晨是這波冷氣團最強的期間，中部以北及東北部低溫只有14度左右，參加跨年活動的朋友應注意保暖。

今日在東北季風帶來冷空氣影響下，北部及東北部整天涼冷，其他地區早晚也較涼；清晨北台灣氣溫已降至15、16度，其他地區約17到21度；到了白天氣溫持續偏涼，北台灣高溫也僅17度左右，其他地區高溫也比昨天下降，約20到24度。

氣象局預估，今晚到明天元旦的清晨剛好是這波冷空氣最強的時候，預測屆時中部以北及東北部低溫將下探至13至15度，其他地區約16至18度。

至於在雨勢方面，中南部中午過後降雨就逐漸趨緩，轉為多雲到晴的天氣，因此有機會見到日落的景象，而白天北部及東半部迎面仍有局部短暫雨，晚上起降雨也可望逐漸趨緩，僅僅在基隆北海岸、北部山區及東北部地區降雨機率仍稍高

元旦（１月１日）受東北季風影響，清晨中部以北及東北部低溫只有14、15度，其他地方約16、17度，白天北臺灣持續偏涼，高溫不超過20度，其他地方可以來到21至25度；降雨不多，只有東半部及大台北仍有局部、零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週四（2日）之後東北季風稍減弱，各地除早晚仍涼外，白天大多是舒適溫暖的天氣；水氣偏少，週四至週六（2日至4日）各地大多為多雲到晴，只有東半部地區有局部短暫雨。