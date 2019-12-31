陳昇自爆結婚26次都很愛　家人低調現身支持

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）陳昇自爆自己是結了26次婚的新郎，新娘就是跨年演唱會！演唱會上可聽到50首昇式經典情歌，寵粉的昇哥更是對歌迷要求來者不拒，讓昇粉直呼：賺到了！

創作歌手陳昇每年固定舉辦的跨年演唱會，一路從1993年開始唱到2020年，不知不覺竟連續唱了26年頭。今年取名「逃跑的日子」，一開場陳昇從兩片巨型升降LED布景中率性走出，身穿長版牛仔大衣拉開演唱會序幕，以經典名曲〈我喜歡私奔和我自己〉掀起首波熱潮。

陳昇坦言，每次的跨年演唱會就像結一次婚，而他就當了26次新郎，而演唱會就像是他美麗的新娘，雖然每年都有一個新的樣貌，但始終都是他的最愛。每年陳昇的家人也都會低調出現在後台，家人的關心跟參與就是給陳昇最大的鼓勵跟支持。

此次，陳昇一口氣飆唱了許多昇式經典情歌〈把悲傷留給自己〉、〈風箏〉、〈然而〉等好歌，演唱會上固定班底新寶島康樂隊黃連煜、阿Van台語、客語、排灣族語交替熱鬧歡唱，文青女歌手PiA跟何夏也跟陳昇一同合唱多首新歌，歷時超過5小時，歌迷購票入場歌迷直呼真的賺很大！

寵粉的陳昇也好幾度走下舞台跟歌迷近距離同歡，許多歌迷也紛紛舉杯共飲，要求跟偶像合照，陳昇也來者不拒的熱情回應。

最後，在安可掌聲中陳昇演唱30年前首張專輯主打歌〈擁擠的樂園〉以及〈路口〉，為全場3千位歌迷寫下最美好的回憶。

值得一提的是，31日晚間的演出，主辦單位也釋出少數票券，喜歡陳昇的歌迷千萬不要錯過，購票請洽udn售票網。



陳昇跨年演唱會26年不間斷（圖/主辦單位）