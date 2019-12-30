臉書因應2020大選　將首度在台灣設立戰情室

業內人士表示，社群平台臉書（Facebook）將於2020年1月1日後在台北和新加坡亞太總部辦公室設立戰情室，加上愛爾蘭和美國總部24小時配合，全力確保台灣選舉在社群媒體平台上透明公正；這是臉書首次針對台灣選舉設立戰情室。

這名業內人士告訴中央社記者，臉書台北辦公室的戰情室（war room）將包括臉書公共政策、政治廣告、內容審核、法務、系統安全等不同部門的成員在內，基本上24小時運作；臉書香港、台灣及蒙古國公共政策總監陳澍在這段時間也將親自坐鎮台北戰情室。

臉書台北戰情室將全天候與中選會、執法部門保持聯繫，各個政黨和3位總統候選人團隊也會與臉書在台團隊全天候聯繫。當台北戰情室成員休息時，會交給美國總部繼續監看，確保有關選舉工作24小時運作跟進。

根據業內人士的說法，在2016年總統大選和2018年九合一選舉時，台灣民眾對各大社群媒體平台依賴度尚未像現在積極，虛假資訊在當時也尚未成為趨勢，但這次2020年總統大選面臨的挑戰更大，戰情室的功能在於快速決定，成員可以當面討論，提高溝通和決策效率。

業內人士表示，臉書台北戰情室預計會在1月11日選舉投票日後再維持運作一段時間，以防發生突發狀況，針對不同情況都已有備案。

事實上，在2018年美國期中選舉時，臉書就曾在加州矽谷總部設立戰情室，打擊影響選舉的假帳號和假新聞，甚至使用人工智慧（AI）技術來辨別用戶虛假貼文。