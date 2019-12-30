旅館職涯發展計畫 初步選定三項職能基準優先建置

（台灣英文新聞/文化組 報導）交通部觀光局委託中華觀光人力資源暨資訊發展學會辦理旅館職涯發展計畫，經由過旅館產業專家會議，深度討論後，預計將建置之3項旅館基層從業人員職能基準分別為旅宿電商專員、客戶關係員及活動員。

隨著消費者對旅宿業要求服務的項目多樣化，數位行銷科技發展一直是旅宿業者極欲學習及發展進步的領域，就職能培養來看，目前飯店的部門以旅宿電商專員、客戶關係專員、旅館活動員的部門相較其他部門而言除了更需要善用數位行銷工具來增加業績與行銷，更需要對客戶服務品質提升和活動項目設計規劃及執行專業方面加強，再加上市場變化越來越快速、多元、豐富，往往等學校教時其時效性已過，跟不上未來趨勢，缺乏競爭力，所以基礎的職能基準需建立於產業之中，以引導教學方向。

在此次職能基準選定會議中，有很多相關職能基準拿出來做深度的討論和評估，會議中天成大飯店人力資源協理何千玉等多位旅館經理人認為，旅宿電商專員、客戶關係員及活動員此3項職能基準作為優先發展職能的項目，原因在於可以用來與已經建置的旅館相關職能基準相互搭配，作為未來人才招募、訓練、任用、考績使用；另天籟陽明山渡假酒店行銷業務部協理汪靜怡則表示，行銷在旅館產業培訓中是不可或缺的一環，實務上現在旅宿業的經營方式已與電商、行銷跟公關的工作內含以及應備知識密不可分，因此建議學界應考慮培養學生第二專長，並且加強培養學生對資訊的基礎使用能力。

職能基準之建置後續將透過專家訪談、專家會議、驗證問卷最後再透過驗證會議，來完成該項職能基準的建置，儘管過程費時耗力，產出後的職能基準卻能夠提供業者在招募、訓練、評核人才時，作為相對應的工具運用，如工作說明書或是訓練指引等，除了每一項職能基準中所需求的K（知識）、S（技能）、A（態度）外，也可以依照不同職務的需求，在各項職能基準中相互搭配使用，以利達到厚植產業人才資源之目標。



天成大飯店人力資源協理何千玉