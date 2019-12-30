〈財經主筆室〉中國首富一天接五通借錢電話的警示

中國首富馬雲日前對外表示，一天之內就接到5通借錢電話，這番話不知是刻意、或不經意對外釋放訊息？但卻明顯透露出目前中國經濟正出現極大的下行風險，有不少專家十分擔心，怕農曆年前後將有一波企業倒閉潮風暴的發生。中國經濟在經過30年快速成長後，如今似乎將正式面對泡沫化風險帶來的壓力。

馬雲雖然沒有說是誰打電話跟他借錢，但他說，2019年大部份企業經營都不容易，年底到了，接到很多借錢電話，一天內就有5通，一個星期要賣樓的朋友大概有10個，也許這只是不容易的開始，因為大家都不容易。馬雲講這些話是否意味，中國將會有很多企業相繼出問題呢？目前已經成為財經界最熱門討論話題。

中美貿易衝突至今讓中國經濟危機不斷積累，前年開始很多外資廠商陸續撤資並將工廠搬離中國，當時市場就預估2019年中國將會爆發倒閉潮，只是中國應對美國的貿易戰，卻不斷聲稱將「不惜一切代價」來應戰，做法就是採取極端刺激經濟方式，主要就是讓中國央行對企業放水、擴大投資基礎建設方式來刺激經濟，也就是開動印鈔機器來救市，這也是今年至今大規模倒閉潮風暴還未發生的主因。

最近中國人民銀行又再度出手，以連續3天用逆回購的政策工具，印了6,300億人民幣(超過新台幣2兆7,000億元)給銀行周轉，也就是撒錢灌注給銀行體系方式，來緩解地方政府與企業倒債的壓力。

中國當權者以及經濟、金融及學界都知道金融危機的可怕，也知道不能只倚賴持續印鈔來救市，央行若注入太多資金除了會引發通膨，也會助長房地產泡沫化危機發生。

早在2013年，中國高層即因2008年金融及房地產泡沫化累積問題大傷腦筋，當時國務院總理李克強即已表示政府赤字過高，警告不能再多印鈔票，否則將導致嚴重通膨，2014年李克強第二次公開表示印鈔太多，並表明政府決心脫離印鈔票刺激經濟做法。未料，2015年中國股市大崩盤，中國又再次全力印鈔維穩。

中美貿易戰開打後，中國知道猛印鈔票是惡性循環，但仍然採取大量印鈔方式來救經濟，有媒體曾統計，2018年上半年中國央行就印了超過4兆鈔票，下半年也加印不少，曾有過單週就加印6,000億人民幣，2019年印鈔票也未曾停手，顯然中國政府對於換救經濟已束手無策，只能越陷越深。

信用評等公司穆迪近期提出警告，指中國企業債違約金額暴增，是全球經濟金融安全的巨大威脅。據統計，從2017年起中國房企海外融資大增，至今境外發債規模已超過1兆人民幣，其中大部份是美元債，海外發債利率由2017年6~7%、2018年8%左右，2019年上半年已接近9%，國際信評公司的擔心並非空穴來風。

每年耶誕及中國農曆年向來是商人搶商機重要時刻，外傳很多原本將倒閉的企業如今都在死撐著，就是為了搶這最後一波商機，生意好就繼續做下去，若生意不如預期就趁年節休長假宣佈倒閉，馬雲的借錢電話這番話，真實反應出中國目前經濟現況，短期內中國是否會有連環重大爆雷事件的發生？對世界經濟造成影響為何？都值得密切注意。