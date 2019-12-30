止不住蠢蠢欲動的心 勞動部：5成上班族想年後轉職「薪水」是主因

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）勞動部勞動力發展署「台灣就業通」的一份調查報告顯示將近5成的受訪者年後想轉職，而在找新工作時，最擔心的2大問題分別是薪水不符合預期及專業能力不足。

調查結果顯示，有46.07％的受訪者於年底或過年後「想換工作」，在找新工作的過程中最擔心遇到的問題，以「擔心薪水不符合預期」占3成7最高，其次則是「專業能力不足」佔比3成4。

而期待轉職後的新工作薪資增加幅度，28.38％希望增加「3000元至5000元」，不過也有18.59％的人認為「薪資並非轉職的評估因素」。

由此可看出，薪水固然重要，但許多上班族更在意的是在新工作能獲得的能力、經驗或眼界。

諮商心理師蘇予昕指出，民眾面臨職涯轉折點，不妨先問問自己「現在這份工作是我想要的嗎？」、「什麼是我所渴望的人生？」等釐清需求。

發展署建議想轉換工作的民眾，決定轉職時，多加評估各項條件，以確立人生的規劃及目標。若是不了解所應徵職務的薪資水準，亦可參考勞動部職類別薪資調查動態查詢平台，進而了解可期待的薪資行情，做為轉職的參考。

此外，對於擔心自己專業能力不足的民眾，可多利用發展署辦理的在職訓練課程及技能檢定考照服務來精進實力為專業加分，產業人才投資方案還補助在職勞工3年7萬元的訓練學費。

而明年度全國技術士技能檢定簡章已公布，歡迎有需要的民眾可上在職訓練網及技能檢定中心網站查詢。