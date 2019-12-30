台灣證券交易所：上週外資在集中市場買超112.26億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2019/12/23~2019/12/27）外資在集中市場總買進金額為942.23億元，總賣出金額為829.97億元，買超為112.26億元，另統計自2019年年初至12月27日止，外資總買進金額為8兆1,177.39億元，總賣出金額為7兆8,626.93億元，累計買超為2,550.46億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為15兆8,177.43億元新台幣，占全體上市股票市值的43.21%，較12月20日的15兆5,485.10億元新台幣，增加2,692.33億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進59,917千股，賣出33,826千股，買超26,091千股。

第二名：鴻海：買進28,036千股，賣出12,922千股，買超15,114千股。

第三名：玉山金：買進20,601千股，賣出5,618千股，買超14,983千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進40,696千股，賣出99,909千股，賣超59,213千股。

第二名：華新：買進7,677千股，賣出40,117千股，賣超32,440千股。

第三名：欣興：買進20,586千股，賣出35,035千股，賣超14,449千股。

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