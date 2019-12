破紀錄！美國女太空人「做害怕的事」　女強人打破職場潛規則

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)女太空人科克打破NASA紀錄!在太空生活近9個月的科克勇敢挑戰自我,她更建議年輕女性「做你害怕的事。」呼應到勇敢的科克,電影《星星知我心》則帶大家了解太空人生活,以及女性在職場上面對的困難,將於2020年1月10日台灣感人上映。

當媽媽是到火星出差的太空人,事前的嚴格訓練導致無法和家人聯絡,這事件反映出女性如何在家庭與工作中達到平衡?再加上身處男性當道的社會,女性又該如何打破男尊女卑的「潛規則」,大大的發揮所長呢?近日破紀錄的女性太空人科克,以及太空電影《星星知我心》互相呼應,且女主角伊娃葛林受歧視的親身經歷更為女性所借鏡。

中央社報導,美國國家航空暨太空總署(NASA)太空人科克(Christina Koch)28日打破紀錄,待在太空289天的她,成為單次任務中在太空停留最久的女性。

科克是一名美國工程師,並於2013年正式成為NASA太空人,擁有北卡羅來納州立大學的電氣工程和物理學理學學士學位和電氣工程理學碩士學位。她於今年3月14日抵達國際太空站(ISS),展開太空飛行任務。截至本月28日,她已經待在太空289天,刷新美國人惠特森(Peggy Whitson)寫下的女太空人連續停留太空288天紀錄。

We made space cookies and milk for Santa this year. Happy holidays from the @Space_Station! pic.twitter.com/sZS4KdPmhj