破紀錄！美國女太空人「做害怕的事」　女強人打破職場潛規則

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）女太空人科克打破NASA紀錄！在太空生活近9個月的科克勇敢挑戰自我，她更建議年輕女性「做你害怕的事。」呼應到勇敢的科克，電影《星星知我心》則帶大家了解太空人生活，以及女性在職場上面對的困難，將於2020年1月10日台灣感人上映。

當媽媽是到火星出差的太空人，事前的嚴格訓練導致無法和家人聯絡，這事件反映出女性如何在家庭與工作中達到平衡？再加上身處男性當道的社會，女性又該如何打破男尊女卑的「潛規則」，大大的發揮所長呢？近日破紀錄的女性太空人科克，以及太空電影《星星知我心》互相呼應，且女主角伊娃葛林受歧視的親身經歷更為女性所借鏡。

中央社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人科克（Christina Koch）28日打破紀錄，待在太空289天的她，成為單次任務中在太空停留最久的女性。

科克是一名美國工程師，並於2013年正式成為NASA太空人，擁有北卡羅來納州立大學的電氣工程和物理學理學學士學位和電氣工程理學碩士學位。她於今年3月14日抵達國際太空站（ISS），展開太空飛行任務。截至本月28日，她已經待在太空289天，刷新美國人惠特森（Peggy Whitson）寫下的女太空人連續停留太空288天紀錄。

We made space cookies and milk for Santa this year. Happy holidays from the @Space_Station! pic.twitter.com/sZS4KdPmhj — Christina H Koch (@Astro_Christina) December 26, 2019

（Christina Koch Twitter）

科克接受CNN訪問時，提供那些正在追夢的年輕女孩一些建議。她說：「做你害怕的事。每個人都該想想，他們對什麼東西有興趣，以及他們受什麼東西吸引。那些事可能有點恐怖，但那通常代表你有興趣。如果你原以為無法完成這件事，但你卻做到了，那你在很多方面確實都會獲得回報，可能是你個人得到回報，而這通常意味你正以最大可能方式回饋世界。」

值得一提的是，前龐德女郎伊娃葛林（Eva Green）挑戰自我，擔綱演出太空電影《星星知我心》（Proxima），打破大家對於她性感狂野的印象，帶大家一窺太空人生活，片中探討女性在職場跟家庭中取得平衡的挑戰，伊娃更因本片獲得法國盧米埃獎「最佳女演員獎」提名。

《星星知我心》由擅長拍攝感性題材的法國才女導演艾莉絲溫諾克爾（Alice Winocour）執導，相較其他太空題材電影，罕見地從女性視角來講述太空議題，刻畫女性在國際太空總站當中，需要花上比男性更多的時間與努力，才能換得相同地位。

電影公司表示，伊娃在觀眾心目中的形象，大多都是「狂野」、「性感」。她也曾因為這樣的形象，被捲入金牌製作人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）的性騷擾風暴。伊娃因為拒絕「淺規則」，竟被列入黑名單當中，甚至因此沉寂影壇多年，讓身受其害的她怒喊：「不論是工作或是被淺規則打壓，真是受夠沙文主義的男性了！」

該片榮獲多倫多影展Platform競賽單元榮譽獎最佳影片，即將在明年1月10日於台灣感動獻映。



伊娃葛林領銜演出電影《星星知我心》（圖/電影公司）



電影預告（影/Youtube）