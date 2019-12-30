和牛、天使紅蝦握壽司吃到飽　「旭集」斥資逾億元進駐信義區

由前至後，依序為天使紅蝦握壽司 松葉蟹握司 炙燒和牛握壽司。 由前至後，依序為天使紅蝦握壽司 松葉蟹握司 炙燒和牛握壽司。

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）居國內大型自助餐業態首位的「饗賓餐旅」繼「饗饗」之後，再度推出重量級品牌–「旭集」，搶攻頂級老饕的味蕾，占地350坪坐落在信義區「遠東信義A13」，25日起試營運，31日正式開幕，。

總經理陳毅航表示，台灣人對日本料理別有情愫，加上來自「饗饗」的經驗，體悟高品質的自助餐在市場上仍有成長空間，因此，兩年前就起心動念思考以日本料理為主軸的BUFFET新品牌，天時地利都到位後「旭集」於焉誕生。

「旭集」斥資逾億元的裝潢，占地350坪，共有288個座位，提供午餐、下午茶以及晚餐等3個餐期，設計成九大餐區，以一區一名店設計概念，集合呈現日本料理最完整的美食體驗。

環境以土牆、竹編、實木、花窗等日式元素打造，展現不同的日本風情，邊吃邊逛有遊趣的感覺；牆面、室裝、屋頂、燈具、制服，音樂處處獨具匠心，除了味覺饗宴外，視覺及聽覺的享受也是「旭集」的另一魅力。

圖為各式生魚片。

此外，更引進全球首支KIRIN一番搾生啤酒冰柱，沁涼快人心；與日本知名插畫SHIBANBAN微笑柴犬異業合作，首創全球獨一的SHIBANBAN人形燒，以及設計與旭集聯名的獨創商品SHIBANBAN扭蛋手指偶與可愛提袋；同時甚少在BUFFET使用的炭火直燒，排除萬難克服排煙的問題，首度在自助餐廳出現。

對食材的嚴謹態度，是日本料理之魂，「旭集」不惜重本使用好食材做出特色料理，如在日本有「魚之王樣」之稱的真鯛生魚片、現流魚鮮、有機藍鑽蝦、日本和牛握壽司、松葉蟹握壽司、美國PRIME級牛小排的朴葉燒等等、在在都是高級日本料理店所使用的食材，不論是懷石料理、鐵板燒、精彩炸烤物及蒸物、湯品等，在「旭集」可以一價到底，享受全方位的日本料理美食體驗。

圖為牛肉朴葉燒。