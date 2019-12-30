心情差可能因為你都吃錯 研究：增加攝取蔬菜水果可改善

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）年關將至，尾牙春酒邀約不斷，有研究指出，過度使用加工、高糖或高脂肪食物除了增加肥胖及心血管疾病外，也容易導致憂鬱情緒。要改變憂鬱症狀，建議可從增加水果、蔬菜、魚及橄欖油的攝取量下手。

澳洲麥覺理大學(Macquarie University)學者，研究76名17歲至35歲具中度至重度憂鬱患者，且飲食習慣中攝取過量的糖、飽和脂肪或加工食品者。

隨機分成「飲食改變組」及「常規飲食組」，針對飲食改變者，研究者提供其一支13分鐘的營養建議影片，一份飲食計畫，及食物包括橄欖油、天然堅果黃油、堅果、香料等。

結果顯示，飲食改變組的受試者，憂鬱症狀減輕，分數有顯著改善，焦慮及壓力分數也降低；而常規飲食組在憂鬱分數上沒有明顯改變。三個月後，研究者電訪飲食改變組的受試者，發現有7名仍保持健康的飲食習慣，且情緒也持續獲得改善。

臺北醫學大學公共衛生學系教授邱弘毅說明，正確的飲食習慣確實能有效紓緩憂鬱症狀。但飲食的改變需要從「認知」著手才是最有效的方式，強化對方改變的動機、營造其適當的環境將有助於提升飲食的認知。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，雖曾有研究發現適當食用甜食會讓心情變好，其實糖份的效果是藉由胰島素濃度的上升，幫助體內色氨酸優先轉化成血清素，而血清素正是神經傳導物質，抗憂鬱的物質之一，因此飲食上攝取產生多一點血清素、多巴胺、腎上腺素等，例如含有維生素B6或B12的牛奶、魚、肝臟或各式綠色蔬菜等食物，都能有效降低憂鬱症狀。