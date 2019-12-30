全家攜手唐氏症基金會「點數做公益 換物資」　打造公益生態圈

佑佑現年31歲，有中度智能障礙，家中的經濟來源是年邁的老父親（65歲），他們亟需社會伸出溫暖的援手，讓他們的生活可以容易些。 佑佑現年31歲，有中度智能障礙，家中的經濟來源是年邁的老父親（65歲），他們亟需社會伸出溫暖的援手，讓他們的生活可以容易些。

(台灣英文新聞／社會組 綜合報導)為了讓超商消費者集點的使用更全面也更有意義，全家便利商店從去年開始推出了「點數做公益」行動，將換得的物資提供給弱勢對象。今年首度開放公益團體申請公益物資，與唐氏症基金會協力合作勸募計畫，期盼透過點數做愛心，喚起社會愛心，更將社會的正能量以及對弱勢者的關懷散播開來。

全家經營企劃副本部長林翠娟表示，「全家」打造公益生態圈，公益參與除了善用全台超過3,500家實體店舖據點，提供零錢捐和FamiPort小額捐款方式外，現在更運用全家會員APP，將會員最喜愛功能之一集點，延伸功能打造點數做公益平台，首波推出「捐點換物資」、「愛心年菜認購」兩大行動，建立實體通路、會員APP和物流系統，虛實整合的公益生態圈。

未來也會集合民眾的愛心捐助， 會將無形的虛擬點數，換成有形的公益物資，包括白米、 麵條與罐頭食品等實質有效的捐贈物， 讓真正在貧窮線上掙扎的受贈者， 可以順利脫離生活不得溫飽的紅色警戒線。

針對有大量物資需求之團體，以全家募得的點數，再將點數轉換成團體所需之物資。而到了節令、節慶或特殊需求，以點數加現金的認捐方式提供會員認購公益團體所需之物資，例如年菜等。至於物資需求較低的團體，則媒合公益團體所在地之全家店鋪，發動社區民眾參與。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，超商就像社區裡、街巷上有形的保母，代理了太多每個社會人生活繞不開的需求。因此，這次的公益勸募平台其實距離公眾的生活更近，每個人在日常消費的同時，應該也會心生比較，想起許多社會上比較辛苦的家庭，很可能連最基本的生活花費都沒有辦法負擔。能夠讓民眾逐日的每一次繞不開的消費變成做善事的愛心。我們期待大眾可以一起幫忙這些家庭，協力來當他們的後盾，社會可以因此變得更溫暖。