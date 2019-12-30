【告別2019•迎接2020】台灣各地跨年活動報你知

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 明天12月31日，告別2019、迎接2020的時刻，你想在哪裏度過呢？全台各地包括金門、馬祖、澎湖等外島地區，都安排了各式各樣熱鬧的跨年晚會或者煙火秀，還有精彩的表演卡司，一起來看看。(以下資料來源: 中央社)

◆台北

2020台北最High新年城跨年晚會

時間：12/31 18:30-1/1 01:00

地點：台北市政府前廣場

卡司：五月天、Super Junior D&E、蕭敬騰 & 獅子 LION、楊丞琳、吳青峰等

美麗華2020 Enjoy love, enjoy life 跨年演唱會

時間：12/31 18:30-1/1

地點：大直美麗華百樂園1F水舞廣場

卡司：李友廷、白安、胡笙大師、呂士軒、陳忻玥、老破麻等

◆基隆

音浪太強大！基隆嗨跨年

時間：12/31 19:45-1/1 00:05

地點：基隆港西三倉庫旁停車場

卡司：鏽鉚釘、拾叁、TOBE、血肉果汁機、隨性、美秀集團、旺福、四分衛等

◆桃園

2020愛在桃園 幸福美好

時間：12/31 19:00-1/1 00:30

地點：高鐵桃園站前廣場

卡司：謝金燕、Super Junior-K.R.Y.、周湯豪、郭書瑤、滅火器、李千那、孫盛希、鬼鬼吳映潔、曹雅雯、許富凱、吳卓源、方泂鑌等

桃園市復興區2019年跨年晚會

時間：12/31 18:00-1/1 00:30

地點：上台地停車場（復興區澤仁里中山路底）

卡司：戴愛玲、沈文程、四分衛、原子邦妮、馬曉安等

◆新竹

2020喜迎新年 樂在尖石

時間：12/31 17:00-1/1

地點：尖石鄉公所前廣場（新竹縣尖石鄉嘉樂村2鄰70號）

卡司：法愛、曾宇辰、官立人、藍舞絲等

◆台中

Shining！嗨玩台中 2020跨年狂歡夜

【后里麗寶樂園現場】

時間：12/31 18:00-1/1 01:00

地點：台中市后里麗寶樂園第二停車場

卡司：吳宗憲、楊丞琳、徐佳瑩、王心凌、Bii畢書盡、周興哲、安心亞、茄子蛋、曾沛慈、蕭秉治、吳卓源、JR紀言愷等

【太平現場】

時間：12/31 19:00-1/1 00:30

地點：台中市太平區運動場（台中市太平區中興東路99號）

卡司：周興哲、詹雅雯、翁立友、龍千玉、黃妃、荒山亮、黃文星、高爾宣、陳零九、椅子樂團等

2020愛在谷關點亮梨山

【愛在谷關】

時間：12/31 18:00-00:30

地點：台電前廣場（台電公司大甲溪發電廠-谷關第2出差宿舍廣場）

卡司：戴梅君、楊蒨時等

【點亮梨山】

時間：12/31 18:00-22:00

地點：梨山賓館前廣場（台中市和平區中正路91號）

◆彰化

2020彰化市跨年晚會

時間：12/31 18:30-1/1

地點：彰化縣立體育場（彰化市健興路1號）

卡司：殷正洋、童立安、劉明峰、文慧如、李千那、一綾等

2020古都北斗推廣地方美食觀光產業活動

時間：12/31 18:00-1/1 00:30

地點：彰化縣北斗鎮復興路228巷與光中路交叉口北面空地

卡司：梁文音、李千那、舒子晨、張秀卿、朱海君、楊哲、曾治豪、陳衣宸、台一線等

◆南投

2020愛在南投星光閃耀跨年晚會

時間：12/31 19:00-1/1

地點：南投縣立體育場（南投市南崗一路300號）

卡司：鬼鬼吳映潔、曹雅雯、高曼容、閻奕格、潘裕文、草屯囝仔、飛暘樂團、甲子慧、Chrisflow 唐仲彣、RED芮德、Boxing、臭屁嬰仔等

2020草屯瘋跨年

時間：12/31 18:00-1/1 01:30

地點：寶島時代村大門廣場（南投縣草屯鎮中正路1039號）

卡司：B．C．W - B．€．W、林道遠、黃裕翔、草屯囝仔、含羞草日記、Seasonation人聲樂團、安地斯等

2020愛你愛妳日月潭跨年晚會

時間：12/31 20:00-1/1:00:15

地點：南投縣魚池鄉水社碼頭

卡司：白楚山、鄞雅茹、Fun Time樂團等

合歡山國際暗空公園星空清境跨年

晚會時間：12/31 19:00-1/1 00:50

地點：清境農場遊客休閒中心停車場（統一超商清境商場）

卡司：街頭先生、孟慶而、Bounce181、歐妮醬舞團、DJ Bella、反骨男孩、張孟權、李佳歡、吳是閎等

◆雲林

幸福閃耀大斗六2020跨年晚會

時間：12/31 19:30-1/1 00:30

地點：斗六市環保運動公園

卡司：許維芳、盧子杰、劉學甫、溫瀚龍、吳霏、吳美琳、愛無限樂團、迴青樂團等

劍湖山世界2020幸福FANCY GO

時間：12/31 19:00-1/1 00:30

地點：劍湖山世界

卡司：陳芳語、李佳歡、許淨淳、張孟權、艾文、J.Sheon、唐貓樂園、耶魯布萊克樂團、呂薔等

◆嘉義

迎接2020全嘉藝起來跨年晚會

時間：12/31 18:00-1/1 00:30

地點：嘉義市立體育館

卡司：董事長樂團、曾沛慈、蔡黃汝、秀蘭瑪雅等

◆台南

台南跨年 府城搬戲

時間：12/31 19:00-1/1 00:30

地點：南美館2館 忠義路友愛街口

卡司：陳德政、 秀琴歌劇團、台南街舞聯盟、Dwagie大支 X 人人有功練 BR & 韓森、榕幫 Banyan Gang、 拍謝少年 Sorry Youth等

◆高雄

愛sharing 一起麥向2020跨年晚會

時間：12/31 19:00-1/1 01:00

地點：夢時代時代大道

卡司：蕭敬騰、丁噹、Bii畢書盡、安心亞、李玖哲、陳勢安、陳彥允、李玉璽等

紫耀義大 享樂由你 2020跨年煙火秀

時間：12/31 23:52-1/1 00:20

地點：高雄義大世界

大魯閣草衙道 天黑瘋跨年演唱會

時間：12/31 20:00-1/1 00:30

地點：大魯閣草衙道晴光之丘

卡司：陳零九、黃奕儒、邱鋒澤、告五人等

◆屏東

2020 K歌年代 屏東跨年晚會

時間：12/31 19:30-1/1 00:30

地點：屏東市千禧公園

卡司：玖壹壹、滅火器、黃妃、李聖傑、孫淑媚等

◆宜蘭

2020宜蘭熊讚跨年晚會

時間：12/31 19:00-1/1

地點：新月廣場

卡司：八三夭、魏如萱、蕭秉治、李佳薇、魏如萱、魏嘉瑩、熊仔、AKB48 Team TP、蔡佳麟、丘與樂等

2020羅東跨年晚會

時間：12/31 19:00-1/1

地點：羅東中山公園

卡司：鼓鼓 呂思緯、B．C．W - B．€．W、臭屁嬰仔、爽樂團、Any安偉、林雨涵、李狐等

◆花蓮

2019-2020花蓮太平洋觀光節

時間：12/31 20:00-1/1 00:30

地點：東大門廣場

卡司：蕭煌奇、黃鴻升、阿喜、羅平、李唯楓、吳汶芳、曾靜玟等

◆台東

#現時動態台東2020閃光棒

時間：12/31 20:00-1/1 00:30

地點：台東縣濱海公園國際地標

卡司：愷樂、邵雨薇、蔡旻佑、柯有倫、鄧福如等

◆金門

2020金門跨年晚會

時間：12/31 20:00-1/1 00:10

地點：山外圓環旁空地（金門縣金湖鎮市港段15地號）

卡司：王識賢、卓文萱、張文綺、流氓阿德、許書豪等

◆馬祖

2020 馬祖愛你愛妳跨年晚會

時間：12/31 20:00-1/1 00:10

地點：介壽澳口公園

卡司：許景淳、張克帆、林佳儀、ECHO等

◆澎湖

2020閃耀出擊 澎湖跨年晚會

時間：12/31 21:00-1/1

地點：澎湖縣政府廣場（澎湖縣馬公市治平路32號）

卡司：吳奕帆、徐哲緯、卞慶華、段旭明、朱家興、Yellow Gun等