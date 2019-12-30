總統府公布2020年春聯　「風調雨順　民富國強」

總統府12月30日公布2020年春聯及紅包袋（照片來源：總統府提供） 總統府12月30日公布2020年春聯及紅包袋（照片來源：總統府提供）

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）總統府今（30）日公布總統府印製的2020年春聯及紅包袋設計樣式，其中春聯賀詞「風調雨順 民富國強」，象徵新的一年百工百業繁榮興盛、國家富庶安康。

2020年農曆新年將至，為迎接「鼠」年到來，並傳達總統、副總統的新春祝福，總統府今日召開記者會，公布總統府印製的春聯及紅包袋設計樣式，祝福國人新的一年平安吉祥、萬事如意。

總統府公共事務室主任張文蘭表示，2020年總統暨副總統新年賀詞為「風調雨順 民富國強」，風調雨順出自《舊唐書》，形容天候穩定、五穀豐收、國人豐衣足食的景象，而民富國強出現在《吳越春秋》，強調國家強盛來自於人民生活富足。

張文蘭指出，這八個字象徵新的一年百工百業繁榮興盛、國家富庶安康，這不僅是對於新年的祝福及期許，更是政府施政努力的方向。

此次擔任新年賀詞的題詞書法家為陳一郎，他常年致力於古帖的鑽研，會通各項書法體，近年也多次幫總統蔡英文署名的春聯揮毫。

至於新年紅包袋，則是由為台灣新生代設計師王胤卓操刀設計，透過紅包袋上方咬著元寶的金鼠，以及綿延不絕的金線與錢幣組成「2020」圖像，意味著財富綿延不絶，經濟蓬勃發展。

此外，紅包袋上大小錢幣相互襯托，除了讓構圖更加活潑外，下方的較大的錢幣同時象徵國家根基穩固，人民安居樂業。

總統府表示，春聯及紅包袋將自12月31日起至1月22日止配合總統府開放參觀活動發送。除元旦日開放參觀時間自上午9時至下午4時，每週一至週五平日開放參觀時段為上午9時至11時30分。

未能前來總統府索取春聯、紅包袋的民眾，也可就近至行政院中部、雲嘉南區、南部、東部，以及金馬聯合服務中心洽取，數量有限，送完為止。

2020年總統府春聯及紅包袋（照片來源：總統府提供）