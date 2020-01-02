〈時評〉總統大選辯論會結束 選民同感失望

總統大選三場辯論會結束了，如果稱之為肥皂劇，恐怕對肥皂劇演員的專業、敬業能力不敬，但是說兩者戲劇效果雷同，卻是事實，頂多只是博君一燦而已，觀眾實在搞不清，總統大位除了權力、尊榮、財富之外，對台灣究竟有什麼意義？

沒有國政辯論、沒有國家大政方針闡述、沒有弱勢關懷、沒有青年願景描繪、沒有經濟政策、沒有國防、外交政策交鋒，⋯⋯，選民完全不知道候選人究竟想把台灣帶往何處？只聽到街坊鄰居歐吉桑、歐巴桑鬥嘴，觀眾一片茫然。

回想過去英國市調組織「易普索莫君」(Ipsos Mori)，曾經在40個國家，針對27250不同國籍，16至64歲人，做過無知指數調查，發現台灣竟然是40個國家中，第38個最無知的國家，只贏印度和中國大陸，無知指數倒數第三，而最優的三國分別是荷、英、韓。

台灣的國民教育程度並不差，為什麼會被列為無知指數倒數第三？令人意外。不過聽過三場總統辯論會後，應該可以蒐尋出一些答案，在上位者的智能、高度尚且如此，又如何期待不會上行下效，風行草偃，上有所好 ，下必甚焉？

日本趨勢大師大前硏一曾經說，日本在泡沫經濟以後，䧟入低智商社會，集體不思考，集體不學習，集體不負責。政客滿腦子選舉、權力、人脈，用人唯親，對於社會危機一竅不通，一籌莫展。

他說，日本的危機不在於政客的貪婪，而是群眾的無知，集體被政客催眠，以至於弱智。

台灣是否會步入日本的後塵？期待不會，但是從三場總統候選人辯論會中，我們又發現政客們正在操控選民，期望選民集體弱智，以期攫取最高權力位置，享受未來4年操控國家資源及人民的機會。

三場總統辯論會結束了，選民們，台灣未來何去何從？這些候選人要把我們帶往何方？如何解決年輕人低薪問題？如何解決台灣人口老化，死亡率大於出生率的危機？如何面對複雜的國際關係？如何保護勞工權益？⋯太多的如何？我們一個具體的答案都聽不到。

我們拒絕無知、拒絕弱智，拒絕這些催眠選民，貪婪總統大位的候選人。三場辯論會，選民們是不是也同感失落呢？