帥翻！《葉問四：完結篇》台灣票房破億稱霸　甄子丹：解脫了！

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）華語經典功夫電影《葉問》系列由甄子丹領軍開拍已十年，《葉問4：完結篇》上映近兩個禮拜已破1億1050萬，氣勢如虹再創佳績，甄子丹說：「我內心有一種解脫了的感受。」

天下無不散的宴席！甄子丹日前宣告「葉問」系列將是他最後一步功夫片，掀起影劇圈一片譁然，這次完結的「葉問4」再次聚首黃金陣容，由導演葉偉信、國際武術大師袁和平指導、加入演員陳國坤、Chris Collins等，蟬聯周未票房冠軍，更一舉衝出破億好成績。



甄子丹（左）及Chris Collins（圖/電影公司）

電影公司今（30）日發布新聞稿表示，「葉問4」全台票房表現十分亮眼，台北累積2933萬，在周六（28日）全台便已衝出破億票房，目前累積1億1050萬的成績，是台灣2019年繼《返校》之後，第二部蟬聯周未票房冠軍的華語電影，就連執導007電影的奧斯卡名導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）也力挺甄子丹。

「葉問4」中，葉問最後一次打木人樁的回顧，成為全場最感人的哭點，許多觀眾都在那一刻噴出對《葉問》系列陪伴觀眾10年的不捨眼淚。甄子丹接受媒體訪問時表示，在拍完「葉問4」的最後一個鏡頭時，「我內心有一種解脫了的感受。」

是否有捨不得的感受呢？甄子丹解釋，「最好的東西都還是必需要有一個句號的，一部系列能夠拍到第4集，很完滿的去演一個大家喜歡的角色，也完成了一套很成功的電影。我覺得這次是拍完了這個系列了，不僅是我對《葉問》系列說再見，也要對功夫電影給一個句號了。我是一個演員，還是要往前走，去探討另外的可能性，希望能再塑造另外一種角色出來。」



電影劇照（圖/電影公司）

很多影迷，都視甄子丹演出的葉問有如超級英雄，他覺得葉問相較好萊塢的超級英雄而言，是比較具有人性，「葉問很能打，這是個英雄必需要有的，英雄就是要鋤強扶弱的，但大家看第一集時，對手跟他挑戰，他反而問人家你吃午飯沒？要不要一起吃，是一個很寬容的人，這肯定會得到觀眾的喜愛。」

甄子丹表示，「葉問」系列和漫威的超級英雄一樣，電影就是一個形塑英雄的方式，「『葉問』系列便是中國人的超級英雄，很多外國人都叫我 IP MAN，他們覺得很新鮮，有別於他們自己的超級英雄，一樣有能力，但更有人性。」

甄子丹在今年以「葉問4」向葉問一角及功夫片告別，讓很多粉絲大感不捨，紛紛留言表達陪伴他們10年的《葉問》系列及甄子丹的感謝，電影公司特別舉辦一人一信寄信給甄子丹，表達心中的謝意，活動詳情請前往官方臉書粉絲團查詢。