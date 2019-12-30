台灣2020大選》民調封關　倒數11天35%選民未決定　

（台灣英文新聞／施家恩 綜合報導）2020總統及立委選舉倒數11天，財團法人台灣民意基金會每月進行的民調發現，截至24日，仍有高達三成五選民表示尚未決定投給哪一組總統候選人，至於已表態的選民中，民進黨蔡賴配及國民黨韓張配支持度皆較11月略微減少，流失的支持率部份流向親民黨的宋余配。

總統大選倒數11日，民調也將於31日深夜「封關」。中選會表示，自明（2020）年1月1日0時至1月11日下午4時投票所關閉為止，不得以任何方式發布與候選人或選舉有關民調資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。

不過，在民調封關前夕，台灣民意基金會調查顯示仍有35%選民未決定或未表態，3.6%表示不知道或拒答，換言之，有61%選民已決定投票對象，游離選民（floating voters）高達三成五。

基金會董事長游盈隆表示，2012年選前的游離選民占32.5%，意謂2020總統選民中游離選民數目並非十分異常。至於，這三成五游離選民會不會影響最後選舉結果呢？值得深入探究。

台灣民意基金會今（30）日在台大校友會館召開12月全國性民調發表會，問卷問題當中，如果明天投票，蔡賴配仍以52.5%，強勝韓張配21.9%，領先幅度達30.6個百分點，親民黨組合宋余配較上月調查（7.6%）取得更多支持，得到9.5%的支持率。

(圖片翻攝自台灣民意基金會網站）

研究其它的主要發現，還包括關於台灣人的統獨傾向。最新民意顯示，在二十歲以上的台灣成年人中，「台灣獨立」是46%台灣人對未來的期待和選擇，27%期盼未來繼續「維持現狀」，12%期盼未來「兩岸統一」。這樣的發現，顯示出多數台灣人期待台灣未來要獨立，再一次打破「台灣人希望永遠維持現狀」的假象與迷思。

(圖片翻攝自台灣民意基金會網站）

關於國人對三位總統候選人的感情溫度，最新民意顯示，以平均值來看，蔡英文總統獲57.92度拔得頭籌，宋楚瑜46.21 度位居第二，韓國瑜獲38.17度，敬陪末座。此外，台灣總統選民中，有半數的人對蔡英文總統有好感，但只有四分之一的人對韓國瑜有好感。

游盈隆分析表示，自2019 年6 月開始迄今，連續三次調查發現，台灣人對蔡英文的感情溫度明顯好轉，現在是57.92 度，雖然還沒恢復到2012 年參選總統時的59.67 度，但也算是和2012 年馬英九選連任時的感情溫度57.6 相差無幾。

不過，韓國瑜感情溫度一年來卻有驚人的減幅，從2019年2月的60.36度，逐月降至12月的24.7度。游盈隆分析指出，為何韓國瑜能在短時間內崛起爆紅？原因可能不只一個，但最重要的是因為蔡政府2016 年5 月上台之後整體施政失去民心，累積驚人的民怨，而韓國瑜的出現全面引爆民怨。再者，韓的群眾魅力被許多人認為是救世主，是藍營唯一可以終結蔡英文政府的人，因此對他寄望甚高，不過韓自參選以來，失言不斷，且家族醜聞不斷被挖出受到質疑，因此好感溫度降至前所未見的低。

游盈隆指出，從美國經驗看，2016年共和黨與民主黨的總統候選人川普和希拉蕊所獲的美國選民的感情溫度也在43 度左右，但因為兩人都有高度爭議性，使得低的感情溫度沒成為大選決定性因素。但若選民對主要總統候選人的感情溫度呈現極大的落差，就像現在2020 台灣總統大選這樣，那對感情溫度異常低的人來說絕對是一個災難。

至於政黨票的流向，基金會最新民意顯示，33.6%投民進黨，26%投國民黨，7.2%投台灣民眾黨，4.5%投時代力量，3.5%投親民黨，5.1%投其他政黨，還有15.3%尚未決定，4.2%表示不投票/投廢票，2.6%表示不知道/拒答。

台灣民意基金會12月份民調針對全國20歲以上具投票權成人進行抽樣訪問，調查期間是12月23日至24日，有效樣本1075人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。