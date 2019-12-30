催生「愛滋病免疫」基因編輯嬰兒　中國3名科學家遭判刑

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 中國媒體報導，去年(2018年)底引起道德倫理爭議的「免疫愛滋病」基因編輯嬰兒案，一審於今天(30日)在中國深圳市南山區人民法院公開宣判，負責研究的深圳南方科技大學副教授賀建奎，觸犯非法行醫罪，被判處有期徒刑3年，罰款人民幣300萬元(約1300萬台幣)。



案中另外兩名被告，包括廣東省某醫療機構張仁禮及深圳市某醫療機構覃金洲，亦觸犯非法行醫罪。張仁禮被判處有期徒刑兩年，處罰人民幣100萬元；覃金洲被判處有期徒刑1年6個月，緩刑兩年，並處罰人民幣50萬元。

法院指出，賀建奎等人偽造倫理審查資料，招募男方為愛滋病病毒感染者的多對夫婦，進行基因編輯及輔助生殖，以冒名頂替、隱瞞真相的方式，由不知情的醫生將基因編輯過的胚胎通過輔助生殖技術移植入人體內，致使兩名女性懷孕，先後生下三名基因編輯嬰兒。

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賀建奎等人宣稱由於某個基因經過修改，這些嬰兒一出生即具有「抵抗愛滋病」的天然能力。

報導稱，法院認為3名被告「未取得醫生執業資格，追名逐利，故意違反中國有關科研和醫療管理規定，逾越科研和醫學倫理道德底線，貿然將基因編輯技術應用於人類輔助生殖醫療，擾亂醫療管理秩序，情節嚴重，行為已構成非法行醫罪。」



法院指，2016年以來，賀建奎得知人類胚胎基因編輯技術可獲得商業利益，與其餘兩名被告共謀，在明知違反國家有關規定和醫學倫理，仍將未經嚴格驗證安全及有效的人類胚胎基因編輯技術，用於輔助生殖醫療，又指賀建奎等人偽造倫理審查資料。

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