臺灣、越南交流成長快 今年互訪旅遊人次破百萬

越捷航空12月19日率先開航臺北—峴港航線(翻攝自維基百科) 越捷航空12月19日率先開航臺北—峴港航線(翻攝自維基百科)

臺灣民眾赴越南旅遊人次連年成長，105年僅46.5萬，今(108)年1至10月就已逾70.5萬，兩地互訪人次更達百萬。

看好越南商務、旅遊市場，越捷航空12月19日率先開航臺北—峴港航線，長榮航空臺北—峴港航線昨起也從包機變成定期航班，明年1月23日開航的星宇航空，首波三航線同樣包含臺北—峴港。

旅遊業者表示，這一、兩年臺灣人赴峴港旅遊人數不斷增加，隨著越捷、長榮、星宇航空陸續開航峴港，預期明年赴峴港旅遊會更熱門；不過當地大眾運輸並不便利，建議臺灣民眾首次前往，可以考慮先跟團旅遊。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，越南是南北狹長的國家，早年臺灣人到越南，主要都是去北部的河內，或南部胡志明市，峴港位於較中部，拉車要約二十小時，所以峴港對臺灣多數民眾來說，是較陌生的新景點。

不過隨著峴港許多知名景點躍上國際，包含巴拿山、全球最長纜車、IG網美拍照打卡景點佛手金橋、保留明朝華人移民生活古蹟的會安古城等，加上當地海邊度假村、海鮮美食等，讓臺灣民眾對峴港產生興趣。

隨著新南向政策的推展，臺灣與越南兩地的交流更加頻繁，除了旅遊以外也有許多經貿往來，與4年前相比，來往人次翻倍成長。(新聞轉載自新住民全球新聞網）