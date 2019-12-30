肺阻塞致死率僅低於肺癌　每５名患者有２人是吸菸者

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）慢性下呼吸道疾病位居國人十大死因第七位，每年死亡人數超過6,000人，其中肺阻塞就佔了超過八成。醫師表示，規律用藥是避免肺阻塞急性惡化的關鍵，但據調查發現，超過半數患者藥物「有用沒到」，且對疾病的警覺性仍偏低。

肺阻塞為常見的慢性下呼吸道疾病，因初期症狀「咳、喘、痰」容易和感冒混淆，大部分患者確診時已是中重度。台大醫院內科部胸腔科古世基醫師提到，常見肺阻塞患者即使罹病，對於疾病的警覺性仍偏低，其實肺阻塞的致死人數比例僅次於肺癌，一旦發生重度急性惡化，2個月內死亡率為兩成。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事、台大醫院內科部王鶴健教授表示，規律的藥物治療，以及正確使用吸入器裝置確保有效吸入藥物，是避免急性惡化的關鍵。

為了解肺阻塞患者用藥狀況，台灣胸腔暨重症加護醫學會今年針對全台7家醫院共168位肺阻塞患者，分別依照使用的吸入器種類進行調查，結果有超過半數患者藥物「有用沒到」，顯示肺阻塞患者接受治療藥物及吸入器的正確使用，而正確用藥的患者，可降低超過兩成(21.2%)的死亡率，突顯「規律用藥」與「正確用藥」的重要性。

根據這次調查就發現， 患者在使用呼吸器上面臨「吸氣量不足」、「閉氣時間不夠」、「手口協調性不佳」三大障礙。

台灣胸腔暨重症加護醫學會公共事務召集人、宜蘭羅東博愛醫院邱國欽副院長表示，根據這次調查就發現， 患者在使用呼吸器上面臨「吸氣量不足」、「閉氣時間不夠」、「手口協調性不佳」三大障礙，導致藥物無法吸到下肺部。

古世基醫師說明，近四成沒有在吸藥前先把氣吐完導致「吸氣量不足」；近兩成吸藥後閉氣時間未達5秒，「閉氣時間不夠」；超過三成患者無法在按壓吸入器的同時吸藥，有「手口協調性不佳」情況。

尤其是罹病時間越短者，出現用藥障礙比例越高，這也是醫師常鼓勵初診斷病人應定期回診追蹤用藥狀況及吸入器使用正確性的原因。

另外，調查也發現，六成的患者雖然確診時間為三年以內，但是卻有超過七成為中重度患者，顯示民眾對於肺阻塞病識感仍待加強，及早發現、治療，才能維持肺功能，降低急性惡化風險。

台灣胸腔暨重症加護醫學會今年同時針對全台11間醫院進行肺功能篩檢，發現每4個人就有1人肺功能異常、建議立即就醫，且建議就醫的患者中，每5個人就有2人是有抽菸習慣，主要是香菸中的化學物質會使呼吸道長期發炎、阻塞，尤其患者若未戒菸，更增急性惡化的風險。

對此，古世基醫師呼籲，若出現持續三周以上的「咳、喘、痰」症狀，應及時前往胸腔內科就診，掌握治療黃金時間，並與醫師討論選擇合適的藥物及吸入器，降低因急性惡化引發的住院或死亡率。