  1. 首頁
  2. 社會

台北市跨年晚會勿帶氣球進管制區　警將出動「反恐打擊部隊」維安　

警方共將出動800名警力和5隻警犬維安，提醒民眾勿攜帶任何氣球（含波波球、發光氣球等）進入管制區。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/12/30 14:14
為避免有心人士利用空拍機實施攻擊，警方將運用空拍機攔截器干擾飛行。中央社
北市信義分局結合市警局刑事警察大隊特勤中隊，及新北市警察局警犬隊共組「反恐打擊部隊」，全面加強會場檢查。 中央社

為避免有心人士利用空拍機實施攻擊，警方將運用空拍機攔截器干擾飛行。中央社

北市信義分局結合市警局刑事警察大隊特勤中隊，及新北市警察局警犬隊共組「反恐打擊部隊」，全面加強會場檢查。 中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）「台北最HIGH新年城-2020跨年晚會」明(31)日晚登場，為確保活動秩序及安全，北市警方共出動800名警力和5隻警犬維安，並組成「反恐打擊部隊」全面加強會場檢查，另管制區也禁帶氣球。

為因應「台北最HIGH新年城-2020跨年晚會」到來，台北市警察局信義分局今(30)日舉行記者會，說明相關活動維安和管制措施。

根據觀傳局官網，今年主要活動地點為信義區台北市政府府前廣場。明天舉辦跨年晚會，邀請國內外知名表演團體輪番表演，並結合台北101新年大秀，將帶給民眾一個難忘的台北新年體驗！

中央社引述信義分局副分局長陳勇華表示，今年服務引導牌均設大型QR Code，民眾只要用手機掃描，即可獲得活動流程、交管措施和停車資訊等。

為確保參加晚會的民眾安全，並杜絕恐怖攻擊的威脅，信義分局於跨年晚會期間全程結合市警局刑事警察大隊特勤中隊，及新北市警察局警犬隊共組「反恐打擊部隊」，全面加強會場、香堤廣場、台北101大樓檢查，務必要讓「毒品」「刀（槍）械」及「爆裂物」等違禁物品無所遁形。

其次，信義分局也在活動會場周邊重要路口，設置大型警備車及改道牌面，實施三層封鎖線管制，以防止恐怖分子伺機利用大型車輛，闖入會場管制區進行攻擊；另，包括市府大樓、台北市議會等處設置微波傳送，結合市警局CCTV設備，以制高點方式監控、確保會場安全狀況。

陳勇華提到，今年仍呼籲參與活動民眾勿攜帶任何氣球（含波波球、發光氣球等）進入管制區；活動也嚴禁未申准的空拍機飛行拍攝，為避免民眾因不當操作空拍機墜落或有心人士利用空拍機實施攻擊，警方也將運用空拍機攔截器干擾飛行，務使維安工作滴水不漏。

由於晚會人潮眾多，陳勇華表示，根據目前所掌握訊息，顯示並無危安情資，但為確保民眾安全和會場秩序，這次共動員800名警力和出動5隻警犬維安，另今年活動交管措施將分三階段實施，呼籲參與活動民眾能盡量搭乘大眾運輸工具。

陳勇華呼籲，請參與活動民眾配合現場警察及工作人員的引導，避免踩踏事件發生，同時要注意個人隨身財物，平安。
反恐打擊部隊
台北市
跨年
氣球
管制
府前廣場

相關新聞

跨年必去！HOOTERS信義店開幕　坐擁百萬級景觀　101煙火零死角絕佳觀賞位置
跨年必去！HOOTERS信義店開幕　坐擁百萬級景觀　101煙火零死角絕佳觀賞位置
2019/12/27 12:25
27日全台急凍 竹苗低溫特報探10度 跨年夜東北季風又將增強
27日全台急凍 竹苗低溫特報探10度 跨年夜東北季風又將增強
2019/12/27 10:02
台北跨年夜交管懶人包都在這！ 晚上7點後只出不進
台北跨年夜交管懶人包都在這！ 晚上7點後只出不進
2019/12/24 20:20
瘋跨年　北捷42小時不打烊　「8字訣」輕鬆避人潮
瘋跨年　北捷42小時不打烊　「8字訣」輕鬆避人潮
2019/12/19 17:23
台北101跨年煙火1萬6000發　台灣黑熊、石虎動畫將共襄盛舉
台北101跨年煙火1萬6000發　台灣黑熊、石虎動畫將共襄盛舉
2019/12/19 09:43