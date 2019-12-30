愛丁堡藝穗節名單揭曉　台灣小事製作脫穎而出

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）愛丁堡藝穗節台灣季公布演出團隊，由翃舞製作、太古踏舞團、告白熾造、及小事製作代表台灣，於明（2020）年8月7日至31日登場大秀舞技。

文化部發布新聞稿指出，徵選團隊參加英國愛丁堡藝穗節臺灣季已邁入第7屆，2020年計有37個團隊報名，經愛丁堡場館專業人士進行初選，並經本部邀請專家學者辦理複選後，依合作場館類型正取4團隊及備選2團隊。

文化部說明，愛丁堡藝穗節8月份為期逾3週的時間裡，可體驗來自全球舞蹈、歌劇、音樂及戲劇藝術家所組成的藝術盛典，是全球歷史最悠久、規模最大的綜合藝術節，並啟發全球超過200個藝穗節在世界各地舉行。

文化部透露，今年共有63個國家參與愛丁堡藝穗節，臺灣季團隊不僅創下票房佳績、佳評如潮，更創首次得奬紀錄。臺灣季已累積專業藝評及主流觀眾對於臺灣表演藝術的深刻印象與口碑，期待2020年臺灣季團隊帶回更多巡演邀約及國際經驗返臺分享。

【獲選名單】

（一）正取：

翃舞製作《無盡天空Boundless》

太古踏舞團《無盡胎藏The Back of Beyond》

告白熾造《觸底的形色Touchdown》

小事製作《五虎將FIGHTERS》

（二）備取：

創造焦點《鳧遊Endless》

蒂摩爾古薪舞集《哎～撒撒ai~sa sa》