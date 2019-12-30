陳昇、新寶島康樂隊跨年演唱會　原汁原味歌單50首台北登場

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）創作歌手陳昇連莊26年舉辦跨年演唱會，締造全亞洲歌手紀錄！演唱會《逃跑的日子》將帶來50首經典，讓台上台下盡興迎接新年，將於30日及31日台北國際會議中心登場。

陳昇出道跨越30個年頭，近日蓄勢待發、精神飽滿為取名《逃跑的日子》的跨年演唱會進行總彩排，現場陳昇穿著自己畫作的T恤，帶領新寶島康樂隊成員阿Van熱力演唱經典名曲《鼓聲若響》與《歡聚歌》，為迎接2020新年的第一場慶祝活動揭開序幕。在彩排的舞台上，陳昇回顧30多年來的點滴，搞笑說：「30年來每次用開一場瘋狂的大型party，這樣開心的心情來準備演出，一直都沒變耶！」

聊起新年新希望，陳昇幽默說：「先前跨年演唱會的主辦單位在我的記者會安排抽獎，那時抽到了火地島機票，大家都在猜我會不會去，現在我都61歲了，再不去大概以後也去不成，所以我已經訂好2020四月出發，展開睽違20年的一個人旅行！」



陳昇穿著自己畫作的T恤，帶領新寶島康樂隊演出（圖/主辦單位）

陳昇自1993年舉行跨年開唱至今已26年，持續的跨年演唱已締造全亞洲歌手紀錄，他坦言舉辦跨年演出是當初始料未及的，當年不是刻意開始要在跨年演出，26年過去這已經是與粉絲間的一個聚會，沒有時間表，也沒有期限。

被問想唱到何時，陳昇笑回：「唱到掛在台上啊！連續狂歡26年，每年都無酒不唱，因為這是場與老友的聚會，沒有拘束的，雖然近年酒量有點遜，但缺這一味，就不是昇式跨年了啦！」陳昇也說：「今年發覺自己的時間越來越不夠用，這是好事，代表大叔還是活龍一尾，應該要再唱個20年啦！」

被問到開唱會不會緊張？陳昇說：「彩排前一晚睡得不太好，夫人特別叮嚀平常心，所以我一如往常的早起做早餐給夫人吃，盡量讓開唱的日子也就像平常一樣過，才能保持平常心。」

粉絲相當關注的跨年個唱曲目與亮點，陳昇則笑說：「今年開出曲目整整50首，就是想要大家盡興啦，我的跨年開唱很自在輕鬆的！我們長青組不用太矯情，原汁原味最重要，千萬別走味，這就是粉絲最期待的啦！」

聊起嘉賓，陳昇也打趣的說：「跨年一如往常，特別來賓很難預料有誰，我希望能多提攜新人一起同台，而演藝圈好友們，想來都歡迎來踢館，這兩天陰雨綿綿，也歡迎大家來躲雨取暖！」

對陳昇而言，日期、時刻都不是重點。朝達人目標前進的陳昇阿莎力的說：「跟樂團、樂迷聚在一起，把演唱會做得更精緻就是最重要的事，像我這樣的區域性歌手，我會繼續一直在這個舞台上下去，與大家繼續迎接新的一年！」



陳昇（圖/主辦單位）



陳昇（圖/主辦單位）