野火燒不停 27萬人請願取消跨年煙火秀 雪梨市長：不要

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合外電報導）澳洲野火延燒數月以來，已經燒掉一個比利時大小面積，一份超過27萬人簽署的連署書，要求雪梨政府停辦2020跨年煙火秀，並將經費投入救災，被雪梨市長拒絕，直言：這將毀掉數以萬計來自海外遊客的旅遊計畫，重創觀光業。

雪梨是全球最早迎接新年的城市之一 ，今年雪梨市政府投入650萬澳幣，折合新台幣約1.36億元辦理跨年煙火秀。

一份由網友發起的網路連署，要求雪梨市政府取消跨年煙火秀，並將經費投入野火救災之用，12月10日啟動以來，超過27萬人連署。

澳洲入夏以來野火災情不斷，不僅包括無尾熊及狐蝠種族因棲地被毀而數量銳減，雪梨市附近的一個約有150戶居民的城鎮也被野火吞噬。著名的世界遺產藍山國家公園遭野火波及，200公尺高懸崖邊出現火龍捲。

大火造成的有毒煙霧席捲大城雪梨，連地標歌劇院都「被消失」。

但是此連署被雪梨市長莫爾（Clover Margaret Moore）直接否決，她表示，「許多海外遊客已經訂好飯店及度假活動，預計可為澳洲財政帶來超過1億3000萬澳幣的收入，取消施放煙火不會為受影響的社區帶來任何好處，但會重創雪梨商家的經濟，造成極大損失。」

莫爾說，政府將透過本次跨年活動的盈餘，捐助紅十字會等機構，落實大規模減碳計劃等。

澳洲熱浪來襲，維多利亞州今（30）日預計將遭遇44度高溫與強風襲擊，可能因此引發大火，政府當局已下令全面撤離部分區域居民，並實施全州禁火令。

澳洲的野生無尾熊在野火中死傷慘重（圖/美聯社）