跨界藝術聚焦台北代表色　全球城市玩色亮點搶先看

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）跨界藝術家聚集以台北代表色為題創作，透過音樂、繪畫、攝影連結城市與人，更將邀請金鐘影后、台北市議員等重量級人物舉辦論壇，展覽已於台北市松山文創園區登場。

台北在你眼中是什麼顏色？國際權威色彩公司彩通PANTONE近日公佈2020年代表色，由經典藍（19-4052 Classic Blue）脫穎而出，穩重的色系盼帶給動盪世界一絲平靜。

PANTONE近日實際走訪台灣後，選出代表台北的三色，分別為永恆灰（Timeless Gray）、活力粉（Vibrant Pink）、盎然綠（Revitalizing Green），分別顯示出台北的柔和優雅、女性意識以及環保永續，並進一步期許台北穩健的和平。

「全球城市玩色計劃－台北站」由滴鴞實業有限公司（De Hsiao Co.）主辦，跨界邀請11位藝術家、音樂人、攝影師以台北三代表色為題創作，展場設計由獲獎無數的無有建築操刀，透過色塊佈局將視覺切割成獨賞空間，展覽希望藉由色彩串連台北居民與環境並行銷至國際。



無有建築操刀展場設計（圖/主辦單位）

展覽集結來自不同領域背景共11位創作者，包括翁偉中、蔣雅文、DEBE、Candy Bird、溫度物所、潘學觀、怕胖團、黃薇、李玥瑱、曾士豪、蔡承原，從攝影、街頭塗鴉藝術、自然仿生設計、食文化、動畫光雕、文字藝術、拼貼、音樂等視角，帶來多元而能量充沛的藝術作品，投射自身對城市的觀點。

主辦單位說明，一到松菸廣場印入眼簾的「跨界頑童 – 潘學觀」作品，藝術家帶水彩作品中的粉紅色大象走出畫紙，打造大型戶外裝置藝術；「怕胖團PAPUN BAND」則用音樂呈現三原色，新穎的音樂藝術讓參與其中的聽眾達到共鳴；喜愛五月天的粉絲們能親眼看到五月天演唱會御用平面攝影師「翁偉中」，用不一樣眼光表現台北專屬色。

另外，創意玩家「Candy Bird」搬進2米巨型水管，邀請觀者入管窺探其中一探街頭塗鴉藝術者的心境；是模特兒、歌手與演員的蔣雅文，這次帶來黑白攝影作品描繪內心台北城；近年來深受國際媒體關注的「溫度物所」，服裝設計起家的 Isaac 與 Wayne，將平常台北生活裡的物件和植物，透過有溫度的設計，轉化成大家意想不到的方式帶出生活之美。

除了藝術創作展區，展覽包含論壇展演、採通故事、外部展演等區域，將舉辦16場探討台北城市議題的互動式論壇，台北市議員呱吉、金鐘影后尹馨、黃韻玲、《Haper’s Bazzar》總編輯廖秀哖等將輪番上台開講。

展覽自即起至2020年3月1日台北市松山文創園區二樓多功能展演廳展出，詳情請前往官網查詢或購票去。



Debe被譽為「亞洲最強塗鴉客」，擅長抽象的哲學概念轉換成各種線條與色彩，敏銳地捕捉色彩流動的瞬間。曾受邀為臺灣愛迪達與臉書總部創作，以及其他歐美展覽（圖/主辦單位）



溫度物所（圖/主辦單位）



翁偉中（圖/主辦單位）