專家：2019美國大眾殺傷事件史上最多一年　

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）所謂大眾攻擊事件，是指要有四人以上在事件中喪生，而美國今(2019)年這類事件頻傳，甚至創下新高。根據美聯社(AP)、今日美國和東北大學的資料庫顯示，2019年總共發生41起類似事件，並造成211人死亡，這個數字比起過去數年都高了許多。

在這41起事件當中，其中33起牽涉到槍枝的使用，最嚴重的兩起分別為五月發生在維吉尼亞海灘的12人無差別掃射喪生，與八月發生在德克薩斯厄爾巴索(El Paso)的22人喪生。

該資料庫雖然從2006年開始追蹤美國國內的大規模殺傷事件，但是即使一路追溯回1970年代，也沒有一年像2019年發生頻率這麼高，相比2006年的38起，2019年堪稱是美國群眾殺傷事件最嚴重的一年，不過2019年的整體累計的喪生人數卻不是最高的，稍稍低於2017年224人，該年也是美國歷史上單起殺傷事件死亡人數最多的一年，一名槍手在拉斯維加斯就槍殺了59人。

至於殺傷事件發生的原因有很多，這包含家庭糾紛、販毒問題和幫派爭搶地盤的暴力犯罪等，不過這些事件的暴力問題很少「溢出」到公共空間。

明尼蘇達州大都會州立大學(Metropolitan State University)的犯罪學家丹斯利教授(James Densley譯名)指出，這幾年的謀殺率下降，但是群眾殺傷的事件卻在上升，一定程度上也拉低了謀殺死亡人數的比例，簡直是「群眾殺傷紀元」。

由於牽涉槍枝的群眾殺傷事件太多，美國國內這幾年槍枝管制、背景檢查的議題討論日趨熱烈，民主共和兩黨的對立也更加明顯，民間也有討論的聲音，不過何時要做出改變，時間仍然不明確。