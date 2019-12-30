美軍F-15戰機空襲伊拉克、敘利亞「真主黨旅」據點　至少25死55傷

更新時間: 2019-12-30 9:43

首次發稿: 2019-12-30 9:16

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）美國官員在華府當地時間29日表示，為因應美國民間承包商在伊拉克軍事基地遭火箭攻擊喪命，美軍29日空襲伊拉克和敘利亞境內「真主黨旅」5處據點，其中在伊拉克就造成至少25人喪命、55人受傷。

美國總統川普事後也由國安顧問進行簡報，他表示，美國無法容忍伊朗(所支持的「真主黨旅」民兵)對美軍發動攻擊。

路透報導，伊拉克安全部門和民兵消息人士指出，美軍29日在伊拉克境內發動3場空襲後，至少有25名民兵喪命，另有55人受傷。

消息人士還說，死者中至少有4名「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）的當地指揮官，其中一場空襲鎖定真主黨旅位於伊拉克西部卡恩（Qaim）地區附近的總部。

伊拉克石油重鎮基爾庫克（Kirkuk）附近一處軍事基地，27日遭遇火箭攻擊，導致一名美國民間承包商喪命，還有4名美軍及2名伊拉克安全部隊成員受傷，美方指控這起攻擊是伊朗支持的什葉派穆斯林民兵組織「真主黨旅」所為。

美國國防部29日稍早指出，美軍空襲「真主黨旅」5處據點，其中3處據點位於伊拉克，2處位於敘利亞，其中包括武器儲藏設施，還有真主黨旅用來計畫和執行攻擊聯軍的指揮及控制基地。

美國國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）聲明表示：「真主黨旅不斷攻擊駐有『堅定決心行動』（Operation Inherent Resolve）聯軍的伊拉克基地，美軍因而採取精準的防禦性空襲加以反擊。」

一位不具名美國政府官員透露，這些空襲行動是由F-15戰機執行。

U.S. conducted defensive strikes in Iraq and Syria against 5 Kata'ib Hezbollah facilities in response to recent attacks against @CJTFOIR coalition force https://t.co/yvc1nIjMav — Jonathan Rath Hoffman (@ChiefPentSpox) December 29, 2019

中央社引述法新社報導，美軍針對「真主黨旅」發動致命空襲後不久，伊拉克安全部門官員表示，29日晚間有4枚火箭在靠近伊拉克首都巴格達（Bagdad）一處駐有美軍的基地附近爆炸。

這位不具名的伊拉克官員指出：「4枚卡秋莎式火箭砲（Katyusha）晚間在塔吉（Taji）軍事基地附近爆炸…...該基地駐有美國官兵，火箭爆炸沒有造成人員傷亡。」