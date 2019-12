美軍F-15戰機空襲伊拉克、敘利亞「真主黨旅」據點　至少25死55傷

更新時間: 2019-12-30 9:43

首次發稿: 2019-12-30 9:16

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)美國官員在華府當地時間29日表示,為因應美國民間承包商在伊拉克軍事基地遭火箭攻擊喪命,美軍29日空襲伊拉克和敘利亞境內「真主黨旅」5處據點,其中在伊拉克就造成至少25人喪命、55人受傷。

美國總統川普事後也由國安顧問進行簡報,他表示,美國無法容忍伊朗(所支持的「真主黨旅」民兵)對美軍發動攻擊。

路透報導,伊拉克安全部門和民兵消息人士指出,美軍29日在伊拉克境內發動3場空襲後,至少有25名民兵喪命,另有55人受傷。

消息人士還說,死者中至少有4名「真主黨旅」(Kataib Hezbollah)的當地指揮官,其中一場空襲鎖定真主黨旅位於伊拉克西部卡恩(Qaim)地區附近的總部。

伊拉克石油重鎮基爾庫克(Kirkuk)附近一處軍事基地,27日遭遇火箭攻擊,導致一名美國民間承包商喪命,還有4名美軍及2名伊拉克安全部隊成員受傷,美方指控這起攻擊是伊朗支持的什葉派穆斯林民兵組織「真主黨旅」所為。

美國國防部29日稍早指出,美軍空襲「真主黨旅」5處據點,其中3處據點位於伊拉克,2處位於敘利亞,其中包括武器儲藏設施,還有真主黨旅用來計畫和執行攻擊聯軍的指揮及控制基地。

美國國防部發言人霍夫曼(Jonathan Hoffman)聲明表示:「真主黨旅不斷攻擊駐有『堅定決心行動』(Operation Inherent Resolve)聯軍的伊拉克基地,美軍因而採取精準的防禦性空襲加以反擊。」

一位不具名美國政府官員透露,這些空襲行動是由F-15戰機執行。

U.S. conducted defensive strikes in Iraq and Syria against 5 Kata'ib Hezbollah facilities in response to recent attacks against @CJTFOIR coalition force https://t.co/yvc1nIjMav