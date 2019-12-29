【總統辯論會】國家路線 蔡批韓簽「無色覺醒」 韓指蔡倡「一個中國」

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）統獨議題一直是主宰本次總統大選的一大主軸，在29日總統辯論會交叉詰問時，總統蔡英文逼韓國瑜表態，是否承認台灣是中國一部分？韓不甘示弱，以蔡過去擔任陸委會主委時的談話反諷，她才是主張一個中國。

蔡英文質問韓國瑜，他曾簽署旺中集團董座蔡衍明提出的「無色覺醒」宣言，無異於承認台灣是中國一部分。「難道要由14億中國人決定台灣2,300萬人的未來？」

韓回應，無色覺醒是無色，台灣民主之可貴，就在於能自由表達意見。如蔡英文認同台獨，這類主張在台可以散播，不會遭到取締。他話鋒一轉，指蔡還在「擠牙膏」，要把他擠到一國兩制的方向。

韓反擊，民國89年8月4日，蔡身為陸委會主委時，曾在立院答詢時說出，「一個中國可能是未來5年、10年甚至更久，兩岸共存共榮的一個體系。」韓批蔡，怎能妄稱一中是台灣人唯一選項，更稱她是「裝睡的人叫不醒，裝聾的人聽不見」。

至於向來也被視為親中的宋楚瑜，坦言兩岸歷史不可分，但他重申遵循孫中山民有、民治、民享的路線，兩岸交往有其底線，任何有意改變現狀的作為，都必須得到台灣2,300萬人民同意。他也堅持，透過建設性的對話，避免武裝對立，方為與對岸打交道之方式。