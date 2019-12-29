【總統辯論會】選戰太委屈 韓國瑜怒轟媒體：要不要問我初戀幾歲？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）參選後宣稱遭到排山倒海抹黑批評的國民黨總統候選人韓國瑜，今（29）日在辯論會中，逮到機會一吐怨氣，左批蘋果日報，右批三立電視台，指這些媒體有失水準，良心被狗啃。

蘋果日報副總編蔡日雲質問韓國瑜，就任8個月就請假參選，違背對市民的承諾，與「新莊王小姐」的金錢往來不清不楚，倘若當選，該如何承諾人民，絕不欺瞞、違背承諾？

針對此一提問，韓國瑜直言「蘋果日報是個沒水準的媒體」。他怒不可遏地說，自己談的是國家發展與前途，「你跟我談的是一個漱口杯的問題」，我的私生活。他接著連珠炮似地嗆蘋果，怎麼不問他初戀幾歲、談過幾次戀愛、幾歲之前是處男？

韓國瑜指，自從黎智英將壹週刊與蘋果日報帶進台灣，就將台灣媒體搞得腥風血雨、八卦化。他提到，一兩個月前就已對蘋果日報提出法律告訴。他指蘋果害怕得罪當權者，於是只八卦韓國瑜，不八卦蔡英文，完全是雙重標準。韓國瑜呼籲國人，唾棄這類只會造謠、中傷他人的媒體，「這些記者良心都被狗吃了」。

此外，針對宋楚瑜批評他不尊重言論自由，韓國瑜也立刻回擊，看別人挨打特別輕鬆。韓接著點名他所謂的惡劣媒體三立電視台，言明他不接受三立採訪的原因，還諷刺地呼籲三立改成兩立，他或許會考慮受訪。至於為何少一立？「因為沒有良心。剩下兩立是哪兩立？第一個造謠，第二個抹黑。這還叫新聞媒體嗎？」韓怒斥。