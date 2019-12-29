臺灣國際遊艇展揚帆起航　瞄準越南富豪市場搶商機

由經濟部國際貿易局與高雄市政府主辦、遊艇公會支持、外貿協會執行「第4屆臺灣國際遊艇展」將在2020年3月12至15日於高雄展覽館及嘉信22號遊艇碼頭舉辦。外貿協會因應東南亞市場快速的經濟成長及順應參展廠商需求，特別鎖定東南亞潛力市場，於本(108)年規畫一系列海外推廣活動，已分別於新加坡、馬來西亞、泰國、印尼辦理說明會，加強洽邀該等市場買主來臺採購。

近年越南遊艇進口採購金額從2015年的142萬美元成長至2018年1,184萬多美元，四年成長8倍之多，顯示越南的遊艇採購強勁需求，外貿協會特至越南胡志明市辦理遊艇產業說明會，推廣臺灣遊艇優質形象，共計邀得90位當地遊艇代理商、相關業者、買主及媒體參與，活動現場互動交流十分熱絡。

本次活動邀請到越南造船工會Mr.Đỗ Thành Hưng副理事長擔任講者，渠表示越南遊艇產業因碼頭陸續完工及經濟持續發展，遊艇產業已成為越南下一波重點經濟發展產業，而臺灣遊艇產業已發展多年，臺越雙方遊艇合作正是時機，未來將定期與臺灣遊艇產業共同辦理交流活動。外貿協會則派員介紹臺灣國際遊艇展及遊艇產業發展趨勢。

越南去年經濟成長率7.1%，排名亞洲第二。現今人口總數將近1億，中產階級和富裕消費者的人數以每年13%的速度成長。越南首座深水遊艇碼頭ANA Marina更號稱可容納220艘遊艇將於明年2月營運，將促進越南遊艇產業發展，遊艇將成為富人的新寵，遊艇市場商機無窮。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)