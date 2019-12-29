【總統辯論會】談國防 韓國瑜主張避戰 蔡英文倡國防拉抬經濟

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）總統辯論會，針對國防議題，韓國瑜強調「避戰」的重要性，宋楚瑜稱不能過度仰賴美國，蔡英文則訴求以國防帶動經濟。

辯論會由三位候選人完成申論後，進入了媒體提問階段。中國時報副總編白德華主打國防，他表示，政府注資國艦國造、國機國造，若台灣無法取得技術轉移、自製能力不足，該當如何？他並希望三人說明台灣的主要、次要假想敵為何者？若中國崛起，台灣當如何建立有效的國防安全政策？

韓國瑜表示，戰爭沒有贏家，避戰才是高明的總統。他認為，少子化的台灣，必須發展小而美、自動化、有嚇阻力的武器。除了感謝美國對台灣防禦之支持，他也藉機批評民進黨推國艦國造計畫，鬧出了掏空台灣的慶富案，皆因蔡總統身邊太多貪官汙吏。

宋楚瑜認為，國家領導人要避戰但不畏戰。台灣需要有自製武器的能力，也應同時向外採購，但須清楚國防真正需求，而不是只買別人不要的。他同時強調，假想敵不一定在外部，也可能來自內部分化。他意有所指地說，當年美國與台灣斷交時，雙方還有中美共同防禦條約，但美方說斷交就斷交，因此台灣真能相信的，唯有對民主自由價值之信心。

蔡英文答覆時，回嗆韓國瑜，指慶富案是馬英九執政時期發生的。她並表示，其政府對國防著力最深，以國防帶動經濟發展。雖因議題機敏性，不能透露太多，但她驕傲表示，國艦國造方面，許多軍艦是由台灣廠商打造，潛水艦設計圖已完成，而國機國造的原型機也已完成。蔡重申，假想敵是誰先不論，重要的是區域機制參與、不對稱戰爭，並凸顯台灣重要性，讓民主國家願意協防台灣。