中國醫病關係不佳 10年24醫師喪命

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國醫病糾紛頻傳，據統計，過去十年來，竟有 24名醫師死於這類糾紛，在在凸顯了中國醫藥制度之缺失。

中央社報導，光是中國媒體披露的傷醫案件，十年來就有將近300起。最新一起發生於本月24日，北京民航總醫院急診科醫師楊文，遭病患持刀刺頸不治，民眾輿論一片譁然。

根據彭湃新聞整理的傷醫報導，十年來至少295起，釀362名醫護人員受傷。其中，高達99人是遭家屬或患者持刀攻擊，24名醫師因此喪命。訴諸暴力的理由無非是態度不好、沒治好病、專業水準不足等。

香港明報指，中國醫患糾紛嚴重，當歸咎於國家醫藥政策不完善，加之民眾對醫生期望過高。中央社指出，政策缺失是一大肇因，如藥費報銷比例問題，醫生依規定行事，但他們往往太過忙碌，無法善加對患者詳加說明，使患者心生不滿。

政策不當，使醫生這行喪失吸引力，許多人學醫卻不從醫，病患卻有增無減，也是醫病關係惡化的原因。

據報導，有中國醫科學生，畢業後不進醫院，反而去了會計師事務所。該名人士感嘆，最後一年的醫院實習生活，使他懸壺濟世之夢完全破滅。當時他被派駐在急診室，除了環境壓抑、充斥戾氣，也深切感受到醫生的無力，太多事務非醫生所能決定，夢想因此幻滅。

中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉今年稍早指出，截至去年底，中國醫師數量達360.7萬，每年仍持續成長。然而他也坦言，醫療制度仍待改善，包括醫生總量不足、布局不均衡。