總統大選電視辯論會 下午2時登場

2020總統大選唯一一場電視辯論會今天下午2時在公共電視登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜3人將首度同台辯論，將針對各重要議題進行攻防，直球對決。

總統大選電視辯論會將在下午2時開始，辯論會分為四階段，第一階段各總統候選人申論8分鐘，順序經抽籤決定，依序為韓國瑜、宋楚瑜、蔡總統；第二階段由四報一社提問一分鐘，並由每位候選人回答2分30秒。

第三階段為交叉詰問，每位候選人提問一分鐘，另兩位候選人回答時間2分鐘，共進行3輪，第四階段由每位候選人發表結論5分鐘。

辯論會前，蔡總統透過臉書表示，今天有候選人間的互相交叉詰問，也會接受媒體的提問，「因為這是唯一一場，我希望我的對手今天能夠回歸理性的討論與交流，而不是像前三場政見發表會一樣，用錯誤的訊息與抹黑，再次誤導台灣人民」。

她說，她也會清楚明白地向全國人民闡述未來四年台灣要走的方向，也會好好地向的對手說明他們誤解的政策。

韓國瑜近日減少公開行程全力準備，韓陣營幕僚也安排了一場模擬辯論，特別找人扮演對手蔡總統，模擬可能的攻擊和質疑，讓韓國瑜提早熟悉辯論形式，從容應戰。

在猜題上，韓國瑜辯論小組和國政顧問團大量搜集對手曾攻擊的事件、近期操作議題的方向，當然還有時事問題、個人特質的攻防等，都在準備的範圍之內。

至於宋楚瑜也在臉書跟支持者預告，「政治是良心的志業，我希望你們能無成見、無色彩，好好看看這場辯論會，為自己找一位能幫你們解決問題的領導人。」

親民黨發言人張碩文表示，宋楚瑜選舉經驗豐富，將就國防、兩岸、外交、國安等4大面向闡述總統格局；宋楚瑜就像老師傅，對於政見非常有信心，可說是準備了20年。