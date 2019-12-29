鼓勵台瑞學術合作　瑞典出資1億49個團隊爭取

瑞典今年首度撥款新台幣1億元的研究經費，鼓勵瑞典與台灣的學術機構合作，結果吸引多達49個團隊爭取，審查結果將在明年夏天前公布。

瑞典策略研究基金會（Swedish Foundation for Strategic Research，簡稱SSF）表示，為促進與台灣交流今年首度推出的研究補助，一共吸引49個瑞典和台灣組成的團隊爭取，包括資通訊領域的研究案19件、材料科學17件、以及生命科學和生物科學13件。審查結果預計明年夏天前公布，獲得錄取的3個團隊在5到6年的期間將各可獲得1000萬瑞典克朗（約新台幣3200萬元）的補貼。

瑞典策略研究基金會是瑞典政府成立的獨立機構，專門負責補助研究經費，過去與日本、韓國有長期合作關係。8月底，科技部長陳良基曾率團拜會，雙方簽署科學及技術合作備忘錄。

教育部駐瑞典官員表示，這次提出申請的學術機構台灣有中央研究院、台灣大學、清華大學，瑞典有卡羅林斯卡醫學院 （Karolinska Institute）、皇家理工學院（KTH Royal Institute of Technology）、烏普薩拉大學（Uppsala University），顯示台灣與瑞典的學術交流日趨熱絡。