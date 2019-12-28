好嗨！台灣博物館跨界電音趴　雲豹黑熊VR體驗超熱門

台博館跨世之夜今（28）晚登場（圖/台灣英文新聞） 台博館跨世之夜今（28）晚登場（圖/台灣英文新聞）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台博館電音趴「跨世之夜」聚集風格多元音樂人，透過音樂演繹對大地之愛，並展出「台灣雲豹與黑熊的傳說」VR體驗，身歷其境的故事讓大家對生態保育更有感。

國立台灣博物館（以下簡稱台博館）打破大眾對於博物館枯燥乏味的印象，聚集音樂人舉辦歲末狂歡跨世之夜，以「生命土地」、「現代性」、「跨界實驗」作為故事的開端，邀請金曲創作才子 Haor 許書豪、全球百大女DJ DeeJay RayRay、清新純質女聲 吳汶芳、金鐘50開場演出舞團 LUXY BOYZ 帶來電子跨界演出，現場聚集大批民眾觀看，氣氛好不熱鬧。

其中，歌手吳汶芳設計編排「大地之聲」，創作融入台灣原住民遼闊吟唱，展現對土地的極致關懷；LUXY BOYZ跨越舞台限制，運用前衛科技巧妙結合街舞，獨特演繹古生物恐龍的千變姿態；DJ Ray Ray 因曾就讀台大人類學系，熱愛考古與動植物生態的她，特別設計一段「台灣原聲」，讓大家徜徉在自然野趣的小宇宙。



（圖/台灣英文新聞）

值得一提的是，台博館首度推出「台灣雲豹與黑熊的傳說」VR體驗，由鳳三設計工作室設計，透過博物館藏品3D掃描建模，模擬寫實的動物主角與山林場景，搭配2D手繪詼諧神話故事，重回那片擁有雲豹的美麗山林。

台博館表示，根據學者十幾年的努力調查，台灣雲豹的野生族群已經在2014年正式宣告絕跡。而收藏在國立台灣博物館的雲豹標本，也成為台灣雲豹曾經徜徉台灣山林的重要證據。

此次，「台灣雲豹與黑熊的傳說」也開放現場前40位民眾體驗，活動十分熱門，正式展出將於明年台博館登場，詳情請前往官網查詢。



民眾現場VR體驗（圖/台灣英文新聞）



VR影片片段（圖/台灣英文新聞）