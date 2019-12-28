玩瘋了！日本生物體驗展風靡台灣　逼真場景、變身遊戲滿足好奇心

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）從日本引進台灣的展覽「變變變！MOVE生物體驗展」彷彿走入一本巨大的百科全書中，寓教於樂滿足大人小孩的好奇心，至今（28日）參觀人數已突破50萬人，該展自即日起至2020年4月5日台中世貿中心一館登場。

「變變變！MOVE生物體驗展」展覽從日本巡迴至台灣，可見蝴蝶、獅子、企鵝等多種生物體驗，從「模仿」中學習到更多大自然知識，在台北及高雄展出時，即廣受爸爸、媽媽好評，直呼小朋友「玩瘋了」、「跟著小朋友一起學到很多」。

展覽已於12月底推進至全球第八站、台灣第三站—「台中」，策展單位聯合數位文創營運長李佳諭表示，全球巡迴合計進場人數已突破50萬人，這是一個活的展覽，邊玩邊學習，連大象、長頸鹿的便便在展覽也看得到，是很難得的體驗。



策展單位現場送上紀念大禮給第50萬位民眾，讓他們相當驚喜，也請該組家庭換上可愛的企鵝裝紀念留影（圖/主辦單位）

由日本銷量高達300萬冊的「動態圖鑑MOVE」轉化而成的「變變變！MOVE生物體驗展」是一個結合「教育Education」與「娛樂 Entertainment」的最新「Edu-tainment」寓教於樂型展覽，包含系列超過10多種變身遊戲、動物特徵體驗以及6大逼真場景，匯集百件生物知識，設計四大遊戲區、兩大體驗區及生物藝術寫真區，用趣味的方式培養孩子認識生態、珍惜物種。

策展單位說明，2017年首度於東京、大阪巡迴展出時湧入近30萬人次參與，迅速在日本成為最夯的親子話題，大朋友、小朋友可以藉由「變身」體驗到成為動物的新鮮感受，發揮無限的想像力，盡情在這個生物世界中探索。

2018年開始，聯合數位文創將「變變變！MOVE生物體驗展」原裝自日本跨海引至台灣、上海與澳門等地，掀起亞洲親子「變身」風潮。即將被鯊魚吞噬的企鵝、獵捕斑馬的獅子、遇到危險會綣曲身體自我防衛的團子蟲、在水上有如輕功般跳耀的雙冠蜥，或是在「體驗區」穿戴上翅膀、水牛角、椰子蟹的螯、象龜的殼，以及大肆的吼叫，變成陸地聲音最大的動物－吼猴，甚至可以看到草食性與肉食性動物的便便！

該展自即日起起至2019年4月5止在台中世貿中心一館（台中市西屯區天保街60號）展出，購票請上udn售票網。



遊戲區－【神奇叢林】潮濕的雨林沼澤中佈滿各種動植物，其中雙冠蜥能用輕功般的水上步伐橫越水面，快來試試靠自身平衡感與快速的腳步橫越水面的快感吧！（圖/主辦單位）



小小花園（圖/主辦單位）