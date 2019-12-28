「福、仙、山」串聯跨年開唱 搶看元旦第一道曙光

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）迎接2020年元旦曙光，交通部觀光局攜手林務局與氣象局，以「愛你愛你」為主題，舉辦「福仙山連線迎曙光」活動，現場並由民視全程實況轉播，透過電視連線、網路直播方式同步迎接精彩的2020年。

根據氣象局資料顯示，台東三仙台將在凌晨6點11分迎接台灣本島最早第一道曙光，日出時間則為6點35分；接著是東北角的福隆，日出時間為6點37分，接續往年阿里山日初都在7點04分，民眾可以選擇最有回憶的地方，透過三地連線迎接新的一年。

交通部觀光局長周永暉表示，「福仙山」顧名思義就是各取福隆、三仙台與阿里山的地名組合，希望帶給遊客幸福滿滿的正向能量。這三地的迎曙光培養了許多堅強的曙光粉絲在每年的元旦前往報到。

今年將由民視全程實況轉播，透過電視連線、網路直播方式同步迎接精彩的2020，未來能吸引國際旅客來台朝聖。

本次主場三仙台元旦迎曙光活動，由東部海岸國家風景區管理處主辦，連續20年於三仙台遊憩區辦理，取2020諧音以「愛你 愛你 最愛是你」浪漫調性，來傳遞對家人、親友、自己的甜蜜告白，從2019最後一天晚上9點「跨年觀星活動」開始暖身，清晨4點起規劃「最愛曙光音樂會」、「地球愛乾淨」、「蟹謝愛你」等系列單元，現場打卡按讚就有機會抽到立榮假期套票(台北-台東來回機票加雙人住宿)及iPhone11、GPS運動手環等精美好禮。

每年由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與福容大飯店共同主辦的「福隆迎曙光」，於福容大飯店福隆店-芙蓉廳舉行，活動從凌晨起熱鬧到天明，邀請靈鷲山無生道場法師帶領民眾進行一分鐘平安禪、敲鐘祈福儀式，當天參加活動還送福隆海洋溫泉五折券。

每年由阿里山國家風景區管理處、林務局嘉義林區管理處及嘉義縣政府輪流主辦的「阿里山日出印象音樂會」，今年於阿里山國家森林遊樂區對高岳車站辦理，主辦單位邀請台北愛樂管弦樂團來一場高海拔、高品質、高水準的「三高」國際音樂盛會，還徵求浪漫放閃愛的照片，並在阿里山現場，免費提供薑茶、暖暖包、毛帽等，還有特別贈送墨鏡，讓民眾迎曙光的同時，身子也暖呼呼的。

福隆海岸晨曦（圖/ 交通部觀光局）