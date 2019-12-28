超勵志！郭彥甫新書談人生大轉彎　樂觀幽默化嘲諷為力量

郭彥甫（左）推出新書「比昨天的自己更好」，記者會上文青女神連俞涵（右）送上翻糖「行李箱」蛋糕祝賀（圖/凱特文化） 郭彥甫（左）推出新書「比昨天的自己更好」，記者會上文青女神連俞涵（右）送上翻糖「行李箱」蛋糕祝賀（圖/凱特文化）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）明星藝術家郭彥甫推出心靈勵志新書「比昨天的自己更好」，暢談人生道路上的大轉彎，以及如何靠藝術過活、創造個人風格等熱門話題，笑淚交織的故事激勵人心，其中更可見多幅珍貴手稿，新書簽名會將於29日台北舉行。

如何從靠臉吃飯到靠藝術吃飯？郭彥甫新書「比昨天的自己更好」如同送給自己的40歲生日大禮，簡單直白的文字搭配「甫式繪」插圖，從幼時即展露對繪畫的天份跟熱愛，到進入體院、加入演藝圈，直至現在已是參展無數的藝術家，來到不惑之年的郭彥甫對於創作的熱情不減反增。

雖沒有受過藝術的正規教育，但郭彥甫卻創造出強烈個人風格，遊走在插畫與繪畫間，郭彥甫認為，「只要好好生活且誠實、赤裸地面對與接納，便能創造出屬於自己的風格。」台灣歌壇天王周杰倫甚至曾對他說「台灣當代（藝術）就你了！」

書中更揭露「眾生相」的人生百態，如同郭彥甫曾在羅浮宮的卡爾塞廳展出的「行李箱」系列，來自出外景時在機場對人類的觀察及人心的剖析。他在書中透露，曾和某「自認」知名策展方介紹作品時，換來對方冷冷的一句「這是你的事，跟我沒關係。」面對冷嘲熱諷的襲擊，樂觀幽默的郭彥甫選擇化成前進的動力。



郭彥甫（左）與「行李箱」系列作品（圖/宛儒畫廊）

此外，書中也探討大家最關心的議題，「如何靠藝術吃飯？」郭彥甫在演藝事業最高峰時，毅然決然放棄高薪，雖手邊有存款跟不動產，但他仍先計算如果兩年沒有收入的結果，而轉換跑道初期，他接受很多傑出藝術家的指導，並把握每個展出機會培養收藏群，到現在生活趨於穩定。

郭彥甫強調，「我會努力不讓我最愛的事背叛我。」

許多演藝圈好友也紛紛錄製影片恭賀郭彥甫出新書，時尚教母藍心湄邊啜飲紅酒邊說，「我認識彥甫時是他最不快樂的時候，他覺得自己賣命的工作，可是大家都只看收視率，他問『快樂跟賺錢間有沒有平衡點？』我回他『哪有這麼好康的事？』」

藍心湄說，到後來她才想通，「我們好像用表象衡量快樂，比如我們擁有什麼，買得起什麼」，但郭彥甫讓她了解，「一件物品的價值，不能根據價錢評斷，應該看所產生的效益；那些斤斤計較，了解價錢的人，卻對價值一無所知。」

最後，郭彥甫鼓勵大家，「當一個有感覺的人吧！」他說「藝術家的苦，苦在多愁善感，我把情緒發洩在繪畫上。」藝術不只拯救了他的靈魂，也成為生命的出口。

郭彥甫將在跨年(31)日過40歲生日，2020年2月將前往邁阿密展出。新書《比昨天的自己更好》已在各大通路正式上架，簽書會將於29日下午2點台北信義 A9 旗艦店法雅客舉行，除了現場與讀者們互動外，也會分享對藝術的見解與思維；另外，中、南部新書分享座談會預計於2020年2月登場，詳情請前往凱特文化粉絲團查詢。