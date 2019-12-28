ASEP亞洲學生交流計畫 搭建學子與新南向國深厚友誼

第20屆「亞洲學生交流計畫」（Asian Student Exchange Program）盛大開幕，現場齊聚來自亞洲與新南向各國包含日本、韓國、越南、印尼、印度、紐西蘭等6個國家海外優秀師生代表，齊聚輔英科大，搭建國際友誼。

參與交流的小港高中自103年與印尼SMA Labschool，cibubur(位在cibubur位置的分校）簽訂姊妹校之後，就進行每年的師生互訪活動。五年來的交流過程當中，透過每年的暑假前往印尼交流或者是年底印尼同學來台灣高雄交流，雙方的落地招待，讓參與交流的學生都受益良多，不管是在FB、IG、Line或者是Messenger等通訊軟體，雙方都一直保持良好的溝通，與增加雙方學校學生的國際觀。

大寮國中與越南河內星星國中的交流開展於2016年，是高雄市第一所與越南簽訂姐妹校的國中，每年都是由星星國中校長阮氏雲庄親自帶隊來參加ASEP並體驗大寮國中的室內空氣槍活動，2019星星國中已經來參加年過在高雄市舉辦的生活科技競賽，允文允武活動，今年最特別的是由星星國中董事長Pham Bich Nga親自帶隊，希望能拿到第三座白金獎。

2017年，來自印度南部的「新印度中學」(new India school)透過ASEP的媒合，來到高雄與前鎮國中交流，同時參與ASEP的展演發表，兩校師生對於這樣的情誼非常珍惜。2018年，前鎮國中邀約數所學校親師生一同回訪印度，深度探訪新印度中學，並締結姐妹校。

連續3年的ASEP，新印度中學皆積極來訪；為了表示對高雄市ASEP活動的重視，此次，更由學校最高行政主管Shobha Nikam理事長女士帶隊前來。Nikam理事長表示十分肯定ASEP活動帶給學生的成長，更希望未來連結更多印度學校與高雄交流。（新聞轉載自新住民全球新聞網）