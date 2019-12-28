亞洲年度最大型大學文化節慶 臺灣陣頭前進印度校園

電音三太子精彩的演出展現臺灣特有的宮廟文化，造成許多觀眾迴響。（照片來源：中華文化總會） 電音三太子精彩的演出展現臺灣特有的宮廟文化，造成許多觀眾迴響。（照片來源：中華文化總會）

印度理工學院孟買分校（IIT Bombay）26至29日舉辦第49屆Mood Indigo文化節，今年邀請臺灣九天民俗技藝團前往演出，透過精緻的廟會劇場與印度年輕觀眾交流，26日的首場表演，吸引超過800位觀眾現場一同參與，獲得熱烈迴響，透過文化進行外交！

印度理工學院孟買分校於1971年創辦Mood Indigo文化節，為亞洲最大型之大學文化節慶，每年吸引超過13萬來自印度各地的觀眾前來，享有盛譽。活動曾邀請超過25個國家、逾200位國際藝術家參與，臺灣表演團體優人神鼓、滯留島舞蹈劇場、鐵四帝文化藝術創意團隊也曾獲邀演出。

九天民俗技藝團以臺灣特有的精緻廟會劇場演出，搭配節奏感十足的戰鼓聲，展現屬於台灣在地陣頭文化的飽滿色彩，在同樣富有多元宗教文化的國家，用音樂、表演藝術等方式，成功促成精彩的臺印文化外交。

另外，九天民俗技藝團此次更特別設計「廟會劇場」的演出形式，串接起磅礡震撼聞名的九天戰鼓、臺灣獨有的電音三太子，以及戰鼓、旗舞、官將首匯演，共三段精彩曲目，透過民俗文化融合現代劇場思維，讓印度學子目光為之一亮！

演出結束後、開放現場觀眾與演員合照時，演員們被團團包圍，人潮遲遲沒有散去，其中更有來自哥倫比亞的藝術家現場手繪九天鼓手、三太子、官將首的速寫，於演出後贈與九天留念，顯見臺灣文化帶給他們的吸引力與震撼力。（新聞轉載自新住民全球新聞網）