國產署釋自然保育善意 石虎棲地認養最快下月簽約

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）協助石虎保育，財政部國產署將適合的國有地無償提供環保團體認養並進行保育利用。首批受理2個申請案，近期亦完成社團法人台灣石虎保育協會申請苗栗縣通霄鎮國有土地認養案審議，預計於明年1月底完成簽約，打造讓石虎安心居住的棲息地。

《中央社》報導，由財政部國產署管理的國有非公用土地高達22萬公頃，大多數位於都會邊陲地區邊際土地，例如海岸地區、濕地、埤塘、山區等，惟礙於人力、經費，且缺乏專業領域人才，僅能做到基本的土地管理，實難達到自然生態保育管理效益。

國產署於今年1月30日訂定「國有非公用邊際土地提供認養促進環境保護案件處理原則」，無償開放國有非公用土地給環保團體認養，提供環保團體整理維護環境及舉辦相關環境保護及生態保育活動。

近年來頗受重視的石虎保育議題，其棲地集中在苗栗、南投及台中等丘陵地區，國產署與林務局合作，經比對後盤點出具有延續性的塊狀國有非公用土地，提供保育團體認養使用。

首批受理且成功簽約的2件案子，一為高雄市野鳥學會申請認養嘉義布袋鹽田國有土地（約91公頃），二為台灣黑面琵鷺保育學會申請認養臺南七股鹽灘國有土地（約361公頃），12月26日完成簽署合約，為期6年，盼對於當地鳥類生態環境保護，並推廣環境教育向下紮根，。

國產署進一步表示，近期亦完成社團法人台灣石虎保育協會申請苗栗縣通霄鎮國有土地認養案的審議，面積約520坪，國產署表示，認養的土地面積雖不大，但其位置夾在私有地之間，已協調私有地主，將轉型為對環境友善的耕作模式，進行環境保育。