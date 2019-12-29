陳副總統出訪帛琉　強調邦誼穩固

副總統陳建仁今天出訪帛琉，參加台帛建交20週年慶祝活動，他表示兩國關係深厚穩固，在醫療、農業、教育合作密切，期盼持續深化雙邊合作關係，繼續造福兩國人民。

擔任總統蔡英文特使的陳副總統，中午搭機展開「帛誼專案」之行，出席台帛建交20週年慶祝活動，多國使節到場送行，場面隆重。

陳副總統在登機前發表談話表示，今天奉蔡總統指派前往帛琉共和國，出席台灣與帛琉建交20週年的慶祝活動。我國與帛琉共和國在1999年建交，今年適逢20週年，建交以來，兩國關係相當密切，邦誼相當穩固，雙方在醫療、農業、教育、基礎建設等領域都有很密切的合作，成果相當豐碩。

陳副總統說，蔡總統今年3月的「海洋民主之旅」，第一站就是訪問帛琉。帛琉也在今年訪問台灣，雙方頻繁的互訪，凸顯台灣跟帛琉間的密切關係。他要藉由這次訪問，代表我國政府跟人民一同歡慶建交20週年外，也將感謝帛琉總統雷蒙傑索（Tommy E. Remengesau, Jr.）長期以來在國際上為台灣發聲，尤其在聯合國大會上，堅定呼籲國際社會正視台灣2300萬人民的權益，發言鏗鏘有力，令人動容。

他也說，此行也將視察台灣協助帛琉在畜產發展上的實際成果，同時也利用這個難得的機會，感謝第一線外交人員、駐外技術團的團員與僑胞所做的努力貢獻。

陳副總統也期盼兩國能夠持續深化雙邊合作關係和交流，繼續造福兩國人民。