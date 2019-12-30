〈時評〉川普的中美貿易策略正確嗎？

法國當代史學及政治學家佩雷菲特在他所著作的「停滯的帝國」一書中，引述拿破崙私人醫生奧米粒回憶録說，拿破崙反對英國採取武力，逼迫中國開放，因為一旦中國覺醒，將會替世界帶來很大的麻煩。

拿破崙認為，中國是一隻沉睡的獅子，一旦覺醒，麻煩可大了，所以還是讓牠繼續睡。

拿破崙的看法有其背景，當時英國準備出兵中國，他認為，即使英國打敗它，它還是會從別的國家學會船堅礮利，回頭再來打敗你，得不償失。

拿破崙的看法是否正確，世人各有不同評論。不過，回頭想想1978年12月18日鄧小平推動改革開放政策，對內改革，對外開放以來，到2017年，短短40年之間，中國生產總值遽增33.5倍，年增平均9.5%，從占世界經濟的1%，快速成長到15%，僅次於美國的21%，成為全球第二大經濟體，外匯存底是全球第一，同時為世界最大貿易國，世界第一大工業國家和出口加工製造國。改革開放對中國影響深遠。改寫經濟學的紀錄，也跌破全世界經濟學者的眼鏡。

中美貿易大戰鏖戰迄今，從川普運用的戰略觀之，美國認為中國在人工智慧、5G、機器人、自動化、生技、自駕車等高科技領域的發展，已經對美國造成威脅，因此嚴格限制美國高科技產品輸往中國。此舉正使兩國關係轉向碎片化、去全球化、衝突化，及巴爾幹化。雖然可能在短期造成中國科技發展的障礙，但是，正如華為公司董事長任正非所言，他們已經採用Plan B，不可能再採用安卓系統，也就是說，美國供應商已不再被考慮。

美商費盡心思打進中國市場，現在逐一出局，這是最好的戰略嗎？如果中國克服了川普所創造的高科技產品供應障礙，對美商確定有利？可能的狀況是，不只失去了市場，還創造出新的競爭對手，不見得對美國有利。

中國現在還計劃推出主權數位貨幣，並推出新全球貨幣結算系統，逐步取代現有的美元跨境結算體系（SWIFT），並計劃將支付體系和微信支付的角色國際化，這些都是對美元的未來，構成強烈的挑戰。

澳洲前任總理陸克文，其女婿是中國人，曾經在台灣師範大學語文中心研究多年，也是最了解中國的澳洲人，他最近倡導「受管理的戰略競爭」，直言美國與中國相處，應同時尋求合作和㬨阻，例如，在氣候變遷、國際貿易、金融資訊及交易上，兩國採取合作的態度。不適宜在貨幣、貿易、區域對抗，乃至軍事競賽場域，全面採取冷戰策略，這樣只會激化中國危機意識，更加迫切思考如何在21世紀中崛起。

更不利美國自身發展的是川普高舉貿易保護主義、片面主義、自由主義，導致西方世界領袖在G20等各項國際會議中，對川普冷嘲熱諷，這是美國期待的與西方世界的關係嗎？美國又如何期待與盟國共同封鎖中國？

最近中、日、韓三國在成都擧行領袖會議，在習近平開放日牛進口等各項籠絡措施下，三方即將達成自由貿易協定，美國在亞洲最親近的盟邦，一定言聽計從，凡事聽命美國老大哥嗎？恐怕未必。

尤其川普要向日、韓收取不等價的保護費，同時激怒兩國，轉向中國取暖。對美國孤立中國的如意算盤，恐怕是打的困難重重。

國際政治講究拉幫結派，合縱連橫，川普有這樣的戰略眼光及手腕嗎？還是只顧眼前短期的商業利益、貿易數字，寧可犧牲更長遠的戰略價值？可是要好好盤算一下，不要得不償失。