〈時評〉台灣應該善用新創科技　發展大眾運輸減少汽機車數量

汽、機車現在正泛濫全球，造成人類生存環境快速惡化。30年前，當汽車工業正快速成長時，曾經有一位美國賓州大學經濟系教授說，汽車是人類最愚蠢的發明，這句話當時曾引發不少的議論，證諸現在地球為汽、機車爆增所困，應該很有道理。

這位教授很有遠見，他當時預言，汽車工業會快速發展，終致成為廉價商品，到處車滿為患。他說，人類為了自身的方便，發明汽車，試想，一輛汽車的製造，要耗費多少地球資源，製造多少垃圾，汽車使用汽油，造成空氣污染，傷害大自然環境及人類的健康，甚至為了搶奪資源，會導致戰爭。他還說，為了讓汽車行駛方便，人類要不斷興建道路及橋樑，供汽車行駛。道路又是用柏油或水泥鋪設，嚴重破壞大自然環境及美景，汽車大量排出廢氣，污染直接造成地球暖化。

現在看看世界各國的環境，只要不是太過貧窮，幾乎都在為車海困擾。一輛汽車，常常是駕駛一個人，或加上數位乘客，為了少數人的方便，浪費龐大的地球資源，製造嚴重汚染，傷害的還是人類自己。而且許多國家，不僅家家戶戶有汽車，甚至還有一戶兩、三輛汽車。

台灣近年來努力推動軌道運輸，應該是值得肯定的。試想大台北地區如果現在沒有捷運，居民的生活品質會是什麼様的情境，交通品質會有多麼糟糕，如果沒有桃園機場捷運，高速公路的運輸會有多忙碌，如果再沒有高鐵、台鐵，台灣全境的交通運輸，那更不堪想像。軌道交通的價值，值得肯定。

除了軌道運輸之外，政府現在真要好好檢討，如何重新考慮汽車或機車的發展，是不是還要像現在無止盡地成長，浪費資源，並且為了要讓汽、機車行駛，拼命在各地造橋鋪路，破壞大自然環境。

台灣政治人物，常常以爭取預算，造橋鋪路、蓋水泥建築，作為政績，延續自己政治生命，然而，這樣的做法果真對台灣長遠的發展有利嗎？值得檢討。

交通部最近大力倡導「科技交通」、「智慧交通」、「智慧運輸」，並且首次舉辦全國交通科技產業會議，希望借重科技技術，運用智慧化來改善交通。我們擧雙手贊成，尤其期望政府不要再盲目配合政治人物，浪費資源造橋鋪路蓋房舍，製造更多的水泥森林或柏油道路，對大自然環境的破壞，造成無可彌補的傷害。

台灣即將進入5G時代，頻寬或傳輸速度都大幅增加，車聯網、物聯網加上大數據、區塊鏈、AI、I0T的運用，應該可以使交通運輸有不一様的思考模式。

台灣實在不需要再浮濫建設鐵、公路系統，政府現在重要的議題是如何透過新創科技，整合優化現有鐵、公路，慎重考慮有效發展大眾運輸工具，大量減少私家轎車或機車，避免浪費地球資源或破壞大自然環境。

其實現在Al的發展，道路監控系統已經非常發達，政府很容易透過大數據分析，了解人民交通工具使用的需求，再善加利用大眾運輸系統，靈活調度公共交通工具，減少人民私人汽機車使用的需求，甚或誘導下一代交通工具，如自動駕駛及電動汽車向公眾運輸系統發展，減少個人化汽機車使用，這樣對台灣經濟、交通、環保，都將是劃時代的成就，甚至可以成為全球典範。

歐美國家現在很多新建大樓，已經不提供停車位，目的就是希望住戶儘可能使用大眾運輸系統，不要再家家戸戶都擁有私人汽機車，破壞大自然環境。

期待交通部的全國交通科技產業會議，慎重研究如何善加運用人類新創科技，帶來不一様的思惟，開創台灣未來便捷的大眾運輸新模式，大量減少汽、機車的數量，並且不要再忙於在各地造橋鋪路，破壞環境，製造汚染，也有利於台灣的永續發展。