總統大選投票日要上班該怎辦？ 勞動部：老闆需給加班費

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）勞動部27日表示，為保障1月11日總統大選日勞工投票權利，雇主應依法讓具有投票權的勞工放假1日，工資照給。若徵得勞工同意，於投票日出勤工作，應不妨礙其投票，並應加給當日出勤工資。

至於具投票權但當日原屬勞工的休息日或例假者，因勞工本得於當日行使投票權，因此不另外給假。

勞動部表示，放假「1日」指的是凌晨0點至半夜12點連續24小時。由於投票權僅得於投票當日行使，性質與一般國定假日不同，因此，投票日不得再與其他工作日對調實施。

勞動部進一步說明，若徵得具投票權勞工同意於投票日出勤工作，應不妨礙其投票，並應加給當日出勤工資。

其中計算工資分為2種，第一，原屬勞工的工作日，應加倍發給出勤時段的工資。第二，原屬勞工的休息日：視工作時數依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給規定計算。

舉例而言，若勞工1個月薪水是三萬六千元，換算為日薪則為1200元，時薪150元。勞工外出投票2小時，返回工作6小時的話，雇主就應給予勞工1400元加班費。

勞動部提醒，雇主未依法給假或給薪者，可處新臺幣2萬元以上，最高100萬元之罰鍰，並應補給工資。勞工權益如有受損害者，可就近向工作所在地勞工行政主管機關（即當地直轄市、縣市政府之勞工或社會局、處）申訴，以維權益。