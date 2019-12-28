起飛後墜毀2層樓民宅 哈薩克廉航空難12死54人輕重傷

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）昨（27）日早晨哈薩克一架飛機在起飛後，短時間內就墜毀在機場附近，機上載有93名乘客與5名機組員，目前已知至少12人死亡，54人送醫治療，目前該機型已全部停飛，等待調查結果出爐。

綜合外電報導，哈薩克「貝克航空（Bek Air）」這架福克100型，編號Z92100的班機昨日上午7點05分自阿拉木圖機場起飛，預計飛往阿斯塔納，起飛不久後突然開始傾斜下降，最後失控撞上附近阿木雷克村（Almerek）的一處圍墻，並撞入一棟2層樓建築物，讓人慶幸的是，飛機在衝撞時未著火，否則傷亡人數將大幅攀升。

1名生還者告訴《美聯社》，起飛後左機翼開始劇烈晃動，接著右邊機翼也開始晃動，在升空過程中飛機劇烈搖晃，然後開始失控下降。

另一名生還者表示，飛機猛烈晃動後，機身像鋁罐般壓扁，一切就像是電影般，乘客大聲尖叫哭泣，他們最後只能透過手機的手電筒來照明。

8名乘客包括機師當場死亡，4名乘客在後續送醫後不治，54人輕重傷。

哈薩克當地民航委員會在空難發生後，停飛全國該機型飛機，直到調查結果出爐。

貝克航空於1999年成立，自稱是哈薩克第一家廉價航空，旗下有7家福克100型飛機，目前已全部停飛。

整起空難造成至少12人死亡，54人輕重傷（圖/ 美聯社）