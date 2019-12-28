打擊逃漏稅！ 法政府允許「邊境社群軟體檢查」

每個國家或多或少都有逃稅的問題，為了解決，各國政府也會想盡各種辦法來查稅，但是你有想過，社群網站的「網路足跡」也會透露一點訊息嗎？

法國上週通過新的邊境法案，允許海關及稅務人員清查入境者的社群檔案、貼文以及照片來尋找任何逃漏稅的痕跡，然而，法國的人權團體和資料保護組織，表達了對國家侵犯個人資料的疑慮。

對此，法院表示，由於社群網站使用者的隱私和言論自由可能受到侵害，當局的相關行動僅限於使用者公開的資訊，任何上鎖或非公開的內容都不應是查閱的對象，除此之外，執法者對於揭露的資料該如何使用，也應該小心謹慎。

事實上，這次開放稅務人員在邊境查看社群網帳號並非偶然，法國政府早已經啟動一個三年期的線上監控實驗，以此大幅強化國家在線上監控各個數值的能力，國家信息與自由委員會(SNIL)指出，他們了解政府需要建立網路監控機制的重要性與合法性，然而，這樣的政策必須拿捏好界線，因為每深入一步，就是對民眾自由與權益的進一步侵害。

法國預算部長達爾瑪寧(Gérald Darmanin)則對這項新政策樂見其成，將其形容為「打擊財務詐騙的新工具」，他說，如果你聲稱你不需繳稅給法國政府，但是卻在Instagram等社群軟體上一直發佈你在法國內的照片，那應該就是該讓政府查查的時候了。