8位高專人才成功歸化 幹細胞專家、波蘭中醫師如願獲身份證

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）內政部日前召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過專長生物科技醫藥研發及幹細胞治療等專業的馬來西亞籍張先生等8位高級專業人才，歸化我國國籍。

內政部表示，本次通過審查的高級專業人才共計8名，包括教育領域3名、醫學領域3名、經濟領域1名、科技領域1名。

其中馬來西亞籍張國友現任長庚大學教授，不僅在幹細胞研究方面表現優異，更發現臨床上用於治療絛蟲感染症的氯硝柳胺（Niclosamide）可「老藥新用」，其全新用途可用於抑制血小板凝集反應，藉以達到預防血栓症相關疾病。此一重大發明獨步全球，更使我國在國際醫藥界占有一席之地。

又如馬來西亞籍陳先生研究領域為化學生物學及生醫分析，其研究表現傑出，曾獲得2018年科技部吳大猷先生紀念獎、2016年中國化學會(台北)傑出青年化學家獎、2016年水木化學文教基金會傑出青年化學家獎、2015年國立清華大學傑出新進人員研究獎等重要獎項。陳先生的研究具前瞻性及新穎性，有助提升我國相關學術研究水平及國內生醫產業發展。

《自由》報導，來自波蘭的中醫師李馬欽，來台之前曾考慮在中國探索中國文化，最終決定來台學習中醫，也曾參與花蓮震災義診，協助災民，本次也在歸化名單之中，讓他相當開心。

內政部表示，自2016年12月21日「國籍法」修正施行迄今，累計已有119名長期在臺灣付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化我國。