總統政見會最終回 蔡英文韓國瑜針鋒相對 宋楚瑜再提往日榮光

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2020總統大選第三場政見會今（27）日登場，親民黨候選人宋楚瑜講至激動處，再度老淚縱橫。爭取連任的民進黨蔡英文總統與國民黨韓國瑜，在提出政見之餘，也少不了唇槍舌戰，火藥味十足。

白天總統蔡英文，晚上總統邱義仁

韓國瑜提出民進黨執政四大危機，其中一大亂象，就是被「新潮流」派系架空、綁架。他指新潮流眼中只有金錢、權力、鬥爭，更直接點名邱義仁是幕後黑手。韓國瑜自詡「百年難得一見的政治奇才」，更嗆聲要與邱「直球對決」。韓表示，若蔡英文無法清黨，剷除派系玩弄權力的毒瘤，那就該如蔡英文曾經發文宣誓的，無良政府如同黑心食品，必須下架。

國民黨慣性：重北輕南、愛跳票

蔡英文批國民黨，愛開支票卻總是跳票，對南部的承諾永遠是一場幻夢。她指馬英九執政時期，在積欠勞健保費、統籌分配款方面，對高雄的承諾都未做到。高雄海空經貿城、直航南進南出等政策，也只淪為宣言。

蔡批韓國瑜自身也是跳票大王，競選市長時提出的迪士尼、愛情摩天輪、挖石油等政見，當選三個月不到就宣布選總統。她還揶揄，韓國瑜被戲稱「韓總機」，就是因遇到實際政策問題時，只會推給團隊，而這團隊分機恐怕就是「633」，畢竟顧問團是馬英九當年的633執政團隊，同一批人，同樣的跳票團隊。

蔡英文強調，她會加強區域平衡發展，南北東西與離島區域，各有相應的發展計畫。她細數了三年半來在南部的執政成果，包括台南沙崙智慧綠能科學城、高雄鐵路地下化通車、衛武營正式營運、高雄捷運延伸、橋頭科學園區等。未來，則將致力打造「台南高雄大都會」與南台灣科技廊道。

「韓市長你放空高雄，但我並未放棄高雄。」蔡說道。

人事酬庸浮濫、年金改革失當

宋楚瑜重申，他若當選，只做一任，力圖撥亂反正。「亂」者有三，包括民進黨政府製造對立、酬庸浮濫、改革暴衝。「正」者則包括：恢復兩岸交流，要求中國正視中華民國政府存在的事實，主張維持現狀。宋指出，觀光、演藝這兩大事業，成為兩岸交惡的犧牲品。他必會讓對岸清楚必須「接地氣」，了解民眾真正想法。另一項重點則是，要恢復文官體系的尊嚴，不讓政務官操弄。

另一方面，宋楚瑜強調，年改制度有重新檢討必要，若當選，必會清查國產，追回貪汙、以及把黨產變私產的錢，將其投入年改財源。他也認為，公教人員應有選擇的機會，讓他們有選擇舊制或新制的權利。

三人也分別就反滲透法、重啟特偵組等爭議議題再次交火，不過並無新意。其他有所著墨的主題包括國家方向、弱勢照顧、性別平等、綠能政策、打擊毒品犯罪、庶民經濟、偏鄉資源匱乏、下一代教育等。