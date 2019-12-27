蘇花改通車搶商機 翰品酒店花蓮自駕住宿享優惠

慶祝蘇花改即將通車，即日起至2020/3/31止，凡透過翰品酒店花蓮官網預定住宿，自駕旅遊前往飯店，與愛車、翰品花蓮合照上傳，每房即可現折500元，每日限量5間。此外，今年榮獲兩岸十大名廚殊榮的行政主廚林志雄，運用花蓮當地時令食材與粵菜料理手法研發全新桌菜組合，即日起於怡華中餐廳週一至週五推出『名廚饗宴』套餐，四人每套組合套餐1,999元+10%，以精湛的手藝為饕客帶來不同凡響的用餐體驗。

『名廚饗宴』菜色包含開味小菜，迎賓風味拼盤，特色熱炒、創意主食、時蔬、湯品、甜品與雙色水果盤，並以套餐組合多種料理可選，讓饕客依喜好配菜。特色熱炒有「港式生抽蝦」、「宮保嫩雞丁」、「黑胡椒牛肉」、「醬爆五花肉」及經典美味「四季肥腸」與「芝麻香葱骨」共六選一。其中「芝麻香葱骨」是林主廚的創新料理，醬料採用香氣十足的芝麻醬佐牛柳醬，再加入少許蠔油與黑醋等醬類拌炒，另特別選用豬的三角肋排部位「豬肋排」，並使用雞蛋、蘇打粉等香料醃漬豬肋排，接著再以250度油溫炸至呈現金黃酥脆後，翻炒裹上香蔥醬汁，讓肉質外酥內軟，青蔥與芝麻增添香氣，一口咬下層次豐富。

創意主食運用大海的物產做烹調，提供賓客三選一。「烏魚子蝦仁炒飯」，使用花蓮在地香富里米，搭配古法日曬、味道不死鹹，帶有天然海味的烏魚子，再以鮮甜的蝦米提味，帶出烏魚子及米的香氣；「櫻花蝦金瓜米粉」，櫻花蝦的鮮香、南瓜的清甜與米粉三者形成完美的搭配；「蒲燒鯛腊味飯」以油脂較多的台灣鯛魚腹部，加上蒲燒醬料慢火燒烤，魚肉鮮甜口感滑嫩，再鋪上湖南臘腸臘肉切丁，鹹香入味。

湯品則有「香蒜魷魚燉排骨湯」、「天麻菌菇燉雞湯」二選一。湯頭跳脫傳統風味，氣味香濃口感清爽，是冬天最暖心又暖胃的超值享受。翰品花蓮怡華中餐廳以東方華貴質感為設計，展現藝術優雅的東方風味，即日起預訂『名廚饗宴』，用餐打卡再送港點八選三(叉燒包/燒賣/XO醬蘿蔔糕/鼓汁蒸排骨/金莎香菇包/酸菜蒸大腸/蠔汁炆鳳爪/雲腿墨魚卷)。『名廚饗宴』精選套餐四人一套，每加一人加價加量500元+10%，訂位專線(03)823-2799。午餐時間11:30-14:00，晚餐時間17:30-21:00。

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