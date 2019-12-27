反滲透法朝野協商無共識 30日再戰

立法院長蘇嘉全今（27）日召集朝野協商反滲透法草案，協商進行超過3小時，只討論到草案第2條，朝野黨團分別提出修正動議，但因無共識，條文都遭保留，蘇嘉全說，下週一（30日）再繼續協商。

蘇嘉全下午召集朝野協商反滲透法草案，歷經3個小時的討論，只進行到草案的第2條，除法案名稱外，全數保留。

進入逐條討論前，國民黨團總召曾銘宗說，假設能防止中國大陸滲透，保護國家安全、社會安定，國民黨團都支持，甚至刑度要提高也贊成。民進黨之前提中共代理人法，過去將近4年來，「民進黨想過的法，哪一個沒有三讀？」就是因為民進黨團內部對中共代理人法還有意見，現在離總統大選剩下沒幾天，民進黨在急什麼？

親民黨團總召李鴻鈞說，在這麼接近選舉的時間點，推一個反滲透法，「要如何理性探討？沒有辦法」，應在選後交給新民意、新國會決定；今天來參與協商的就有13個部會，表示牽涉範圍廣，但竟是由黨團提出草案，沒有經過跨部會協商，行政院應負責任提出行政院版本。

李鴻鈞更說，境外敵對勢力難道只有中國一個國家而已嗎？「ISIS跑進來不會影響國安嗎？漁船在菲律賓被用機關槍掃射時，沒有危險嗎？」完全亂了套，「境外敵對勢力」是怎麼定義，不只是武力敵對，貿易敵對要怎麼解釋？

時代力量黨團總召黃國昌則說，時力上會期就配合國安相關法令修正，提出反併吞滲透法的專法草案，這跟選舉炒作無關；民進黨版草案單獨抽出逕付二讀，希望其他版本也能併案協商，並依循往例在處理重大法案時，讓各黨團都提出版本，能在院會發言、被表決。

民進黨團總召柯建銘表示，黨團5月先提出兩岸人民條例修法，之後7月臨時會國安五法都三讀通過後，大家疑慮中共代理人部分如何處理，民進黨團就與行政部門溝通；至於為什麼沒有行政院版本，因為立委本來就可以提案，執政黨是國會多數，當然要主導議事進行。

柯建銘也說，各黨團都可以提出修正動議，到院會中表決，這沒有問題，不用提前去議場排隊。

進入逐條討論時，第一條是立法目的，國民黨團提出修正動議，要將確保國家安全的「國家」兩字，改為「中國民國」；柯建銘說，他是中華民國國會議員，但這部分黨團內部可能有不同意見，要求條文先保留。

草案第二條則是定義「境外敵對勢力」、「滲透來源」。草案中原本定義「滲透來源」，是指境外敵對勢力政府、政黨或其所屬機構、組織所設立、監督管理、實質控制的機構、團體或其派遣之人；民進黨團版修正動議中，刪除「監督管理」4字。

柯建銘說，因為台商到大陸去，若公司規模較大，中共都會派人進去，因此條文改為「實質控制」，會解決這個問題。

國民黨團的修正動議中，則將「主張採取」非和平手段危害主權，改為「以強暴或脅迫著手實行」非和平手段危害主權。

因協商無共識，蘇嘉全表示，為了讓大家能周延提出修正動議，30日上午10時再繼續協商，從草案第3條開始協商。